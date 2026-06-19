Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή εκτυλίχθηκαν στη Χαβάη, όταν ένα τεράστιο κύμα χτύπησε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ξηλώνοντας κεραμίδια από στέγες.

Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε από κάτοικο της περιοχής με το κινητό της τηλέφωνο και το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στις παράκτιες κοινότητες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το κύμα έφτασε σε ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων και προκλήθηκε από τον συνδυασμό ισχυρών νότιων ανέμων και εξαιρετικά υψηλής παλίρροιας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σοκαριστικές εικόνες, καθώς τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του παραθαλάσσιου συγκροτήματος.

A massive ocean wave crashes over the roof of a Hawaii beachfront condo, tearing off shingles as water floods across the building. pic.twitter.com/qcd3aQTRFT — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

«Ήταν τρομακτικό να βλέπεις τα κύματα να έρχονται και να σκεπάζουν το κτίριο», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σημείο πλήττεται από αντίστοιχα φαινόμενα όταν ισχυρός κυματισμός από τον νότο φτάνει στις ακτές της Χαβάης.

Η τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες θαλάσσιες συνθήκες και υψηλό κυματισμό, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις παράκτιες ζώνες.

Τι είναι το φαινόμενο King Tide

Το φαινόμενο «King Tide», γνωστό και ως «βασιλική παλίρροια», περιγράφει τις υψηλότερες παλίρροιες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του έτους.

Πρόκειται για ένα φυσικό και προβλέψιμο φαινόμενο που εμφανίζεται όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται σε συγκεκριμένη ευθυγράμμιση, ενισχύοντας τις βαρυτικές δυνάμεις που επηρεάζουν τη στάθμη της θάλασσας.

Οι King Tides είναι πιο έντονες όταν η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο της προς τη Γη, και ταυτόχρονα σε φάση νέας σελήνης ή πανσελήνου.