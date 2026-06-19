Tην πρώτη νίκη της σεζόν σε αγώνα της σειράς Diamond League στη Ντόχα, έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,92 μ. στο επί κοντώ.

Μετά τα 5,82 μ. και τη νίκη του στην Οστράβα, ο Έλληνας αθλητής αναδείχθηκε νικητής και στη Ντόχα, στον αγώνα που είχε προγραμματιστεί να ανοίξει τη σειρά των αγώνων τον Μάιο.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,62 μ., άφησε τα 5,72 μ., ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,82 μ. και με τη δεύτερη τα 5,92 μ.

Στη συνέχεια ο πήχης τοποθετήθηκε στα 6,02 μ. και, αφού δοκίμασε δύο φορές σε αυτό το ύψος, επέλεξε να συνεχίσει στα 6,07 μ., σε ένα άλμα όμως όπου στην ουσία δεν ολοκλήρωσε.

Την πρώτη του συμμετοχή στο Diamond League της Ντόχα πραγματοποίησε και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα στα 16,02 μ. Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού σημείωσε την επίδοσή του στην πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες.