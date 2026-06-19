Μια διαφορετική τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίνο το βράδυ της Παρασκευής, όταν βρέθηκε καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη», το οποίο μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ.

Η Ζόζεφιν προκάλεσε έκπληξη με την απρόσμενη εμφάνισή της δίπλα στον Νίνο, όπου οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το κοινό τους τραγούδι, δημιουργώντας ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στη σκηνή. Παράλληλα, η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φυσικά θα τον παντρευόμουν αν μου το ζητούσε, αλλά ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει», αφήνοντας να εννοηθεί πως προτεραιότητα για την ίδια δεν αποτελεί ο γάμος, αλλά η ουσία της σχέσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής και δημιουργός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν είχε ποτέ επαγγελματική συνεργασία με τον Ηλία Ψινάκη, καθώς και να αναφερθεί στη μακρόχρονη διαδρομή του Σάκη Ρουβά στη μουσική σκηνή.

Ο παρουσιαστής αιφνιδίασε τον καλεσμένο του με την ερώτηση: «Έκανε και σε μένα και σε πάρα πολύ κόσμο εντύπωση που δεν σε ανέλαβε ποτέ ο Ηλίας Ψινάκης. Ερώτηση, μήπως φοβόταν ότι θα ξεπεράσεις τον Ρουβά;».

Ο Νίνο απάντησε αποφεύγοντας να επεκταθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα. Δεν θέλω, δεν θέλω. Μέχρι τέλους θα δούμε τι θα γίνει. Δεν το ανοίγω αυτό το θέμα. Δεν το ανοίγω».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Σάκη Ρουβά λέγοντας: «Με όλο τον σεβασμό, ο Σάκης είναι 30 χρόνια σούπερ σταρ, δηλαδή από το 1992 και ακόμη πιο πριν. Είναι ένας άνθρωπος πολύ φωτεινός, ανεβαίνει στη σκηνή και το αντιλαμβάνεσαι αμέσως αυτό. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν μπορεί κάποιος να παραμείνει τόσα χρόνια στην κορυφή αν δεν έχει κάτι ξεχωριστό».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε πιο προσωπικό και στοχαστικό ύφος, με τον καλλιτέχνη να αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχουν ευρύτεροι προβληματισμοί γύρω από την πορεία και τη δυναμική των καλλιτεχνών στον χώρο της μουσικής.