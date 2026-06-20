Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει περιοδεία στη Μέση Ανατολή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, με στάσεις στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των σχεδιασμών.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται επίσης να λάβει μέρος σε συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, όπως ανέφερε τρίτη πηγή που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει στενότερο συντονισμό με τους βασικούς εταίρους της στον Κόλπο για ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.