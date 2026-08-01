Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των τεσσάρων νεκρών.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.