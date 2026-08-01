Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των τεσσάρων νεκρών.
«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.
🙏 Currently, 10 people have been injured in the capital as a result of the enemy attack. All the wounded are in hospitals — Mayor Klitschko.— The Ukrainian Review (@UkrReview) August 1, 2026
Russia launched up to 30 missiles of various types at Kyiv.
At least 3 dead are known. Another 10 are injured, all of them in hospital. pic.twitter.com/UTkF6j7trD