Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο Αίγιο, με την πυρκαγιά να καίει στις Νεραντζιές και το 112 να στέλνει μηνύματα για εκκένωση.

Πιο αναλυτικά, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σημειώνεται ότι το 112 είχε στείλει μήνυμα μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και καλούσε σε απομάκρυνση τους κατοίκους του Νέου Ερινεού με κατεύθυνση την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών.

Έπειτα, έστειλε και δεύτερο μήνυμα, όπου καλούσε τους κατοίκους της Αρραβωνίτσας να εκκενώσουν την περιοχή με κατεύθυνση προς Σεληνιάτικα, μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού.

Στη μάχη και εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.