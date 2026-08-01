Τα «170 Τετραγωνικά (Moonwalk)» του Γιωργή Τσουρή μετρά 7 θεατρικές σεζόν, περισσότερες από 520 παραστάσεις και 130.000 θεατές σε Ελλάδα και Κύπρο. Και δικαίως θεωρούνται ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

Τώρα, το έργο επιστρέφει για 8η χρονιά, από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο Θέατρο ΔΙΑΝΑ, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων και αν δεν την έχετε δει, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να το κάνετε, ενώ αν την έχετε ήδη παρακολουθήσει από κοντά, η επανάληψη ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.

Τα «170 Τετραγωνικά (Moonwalk)» χάρισαν στον Γιωργή Τσουρή το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν», καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο διακριτές φωνές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Ο δημιουργός των έργων «Τζόνι μπλε», «Ο Χαρτοπόλεμος» και «Μακριά από παιδιά» επιστρέφει με μια παράσταση που ξεχώρισε για το χιούμορ, την ένταση και τον αφοπλιστικό ρεαλισμό της, καταγράφοντας μια σπάνια σε διάρκεια και απήχηση πορεία.

Σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών, οι ήρωες συγκρούονται μέχρι τελικής πτώσης, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με όσα τους ενώνουν, όσα τους χωρίζουν και όσα παρέμεναν για χρόνια κρυμμένα. Με άξονα την Ελλάδα του εδώ και του τώρα, η παράσταση ξεδιπλώνει μια ιστορία γεμάτη αγωνία, χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, συνδυάζοντας τις έντονες κωμικές στιγμές με τη δραματική ένταση. Μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με ανθρώπους της διπλανής πόρτας και καταστάσεις ακραίες, αλλά ταυτόχρονα βαθιά αναγνωρίσιμες.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη – βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής. Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;

Το αίμα νερό δε γίνεται, αλλά όταν το αίμα βράζει…

Τα «170 Τετραγωνικά» αποτελούν μαζί με το «Μακριά από παιδιά», και τον «Χαρτοπόλεμο», τα τρία έργα της δραματικής τριλογίας «Πατρική εστία – Οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα». Η τριλογία είναι δημιούργημα του θεατρικού οργανισμού MA NON TROPPO των Γιωργή Τσουρή και Βάλιας Παπακωνσταντίνου, που συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στις Αθηναϊκές θεατρικές σκηνές.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Γιωργής Τσουρής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παλούμπης – Βάλια Παπακωνσταντίνου

Μουσική – Video εγκατάσταση: Γιωργής Τσουρής

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Πρωταγωνιστούν: Ήβη Νικολαΐδου, Φώτης Λαζάρου, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Γιωργής Τσουρής

Προβολή/Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Παραγωγή: MA NON TROPPO

Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή, στις 21:00

Διάρκεια: 95 λεπτά

Προπώληση: more.com

Στο ταμείο του θεάτρου: Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Τηλεφωνικά: Στο 210 3626596 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

Τιμές εισιτηρίων early bird 14€

Τιμές Εισιτηρίων: Πλατεία Α’ Ζώνη: 20€ | Πλατεία Β’ Ζώνη: 18 € | Εξώστης: 16 €

Θέατρο ΔΙΑΝΑ

Ιπποκράτους 7, Αθήνα Μετρό Πανεπιστήμιο