Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στο Ρέθυμνο, χωρίς να έχει τεθεί υπό έλεγχο όμως, καθώς συνεχίζονται οι μάχες με τις αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Όπως ενημέρωσαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Όπως επισημάνθηκε πριν από λίγο ακόμα δεν υπάρχει επέμβαση εναέριων μέσων.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, μάχη με τις φλόγες δίνουν περισσότεροι από 270 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εκατοντάδες εθελοντές, κάτοικοι και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Βαρύς απολογισμός

Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία.

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, άφησε πίσω της: Δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνισης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση.

Πάνω από 45.000 – 55.000 στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Copernicus.

Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μελάμπες, Σαχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.