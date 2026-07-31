Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου από την Εθνική των ανδρών, μια ακόμη τεράστια επιτυχία ήρθε για την χώρα μας από το ελληνικό πόλο.

Η Εθνική Κορασίδων «βύθισε» την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ16, με 11-7 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο!

Αυτή είναι η δεύτερη διάκριση της Εθνικής Κορασίδων στο πόλο, μετά το ασημένιο μετάλλιο του 2022.

Τα «γαλανόλευκα» κορίτσια μπήκαν στον τελικό πανέτοιμα και σωματικά και ψυχικά. Γνώριζαν πως παίζουν με την παγκόσμια πρωταθλήτρια και της πήραν τον αέρα.

Στις δύο πρώτες περιόδους η Ελλάδα ήταν η απόλυτη κυρίαρχη και με 4-2 και 4-1 πήγε στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 8-3.

Στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο η Ισπανία προσπάθησε να αντιδράσει μείωσε στο σκορ, αλλά δεν ήταν ικανή να νικήσει τα κορίτσια του Αργύρη Θεοδωρόπουλου. Έτσι η Ελλάδα νίκησε με 11-7 και ανέβηκε στην κορυφή του Παγκοσμίου πόλο.

Τα εξάλεπτα: 2-4, 1-4, 2-2, 2-1

ΕΛΛΑΔΑ Κ16: Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.

Την αποστολή της Εθνικής στο Ζάγκρεμπ συμπλήρωνε η Λουκία Δροσοπούλου-Σπάθη, η οποία έμεινε εκτός 14αδας του τελικού.