Στις 1 Αυγούστου 1976, ο Νίκι Λάουντα βρισκόταν στην κορυφή της Formula 1. Ήταν ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, είχε ήδη κερδίσει πέντε αγώνες μέσα στη σεζόν και έδειχνε έτοιμος να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, η μάχη για το πρωτάθλημα έγινε μάχη για τη ζωή του.

Στον δεύτερο γύρο του Γερμανικού Grand Prix, η Ferrari 312T2 του Αυστριακού οδηγού βγήκε από την πορεία της πριν από τη στροφή Bergwerk, προσέκρουσε στο ανάχωμα με ταχύτητα που υπολογίζεται περίπου στα 190 χιλιόμετρα την ώρα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το μονοθέσιο επέστρεψε στη μέση της πίστας, όπου χτυπήθηκε από άλλα αυτοκίνητα.

Ο Λάουντα έμεινε παγιδευμένος στο φλεγόμενο κόκπιτ.

Οι οδηγοί που μπήκαν μέσα στις φλόγες

Μετά την πρόσκρουση, το ρεζερβουάρ της Ferrari διαλύθηκε και το αυτοκίνητο πήρε αμέσως φωτιά. Το κράνος του Λάουντα αποκολλήθηκε κατά τη σύγκρουση, αφήνοντας μέρος του κεφαλιού και του προσώπου του εκτεθειμένο στις φλόγες.

Οι οδηγοί Μπρετ Λάνγκερ, Γκάι Έντουαρντς και Χάραλντ Έρτλ σταμάτησαν τα μονοθέσιά τους και έτρεξαν να βοηθήσουν. Λίγο αργότερα έφθασε και ο Ιταλός Αρτούρο Μερτσάριο, πρώην οδηγός της Ferrari.

Οι πρώτες προσπάθειες να απελευθερώσουν τον Λάουντα απέτυχαν, καθώς παρέμενε δεμένος στο κάθισμα. Ο Μερτσάριο, γνωρίζοντας τον μηχανισμό των ζωνών ασφαλείας της Ferrari, έσκυψε μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο και κατάφερε να τις λύσει. Οι υπόλοιποι οδηγοί τράβηξαν τον Λάουντα έξω από το κόκπιτ και τον μετέφεραν στην άκρη της πίστας.

Η παρέμβασή τους ήταν καθοριστική. Χωρίς αυτήν, ο Λάουντα πιθανότατα δεν θα είχε επιζήσει.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν ήταν τα εγκαύματα

Ο Λάουντα υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στα χέρια, έχασε τμήμα του δεξιού αυτιού και χρειάστηκε χειρουργικές επεμβάσεις και μοσχεύματα δέρματος. Τα βλέφαρά του αποκαταστάθηκαν με δέρμα από τα αυτιά του.

Ωστόσο, ο άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του δεν προερχόταν κυρίως από τα εγκαύματα.

Για δεκάδες δευτερόλεπτα είχε εισπνεύσει καπνό και τοξικά αέρια από τα καύσιμα, τα ελαστικά και τα υλικά κατασκευής του μονοθεσίου. Οι πνεύμονές του είχαν υποστεί σοβαρή βλάβη και η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και έπεσε σε κώμα. Οι γιατροί δεν ήταν βέβαιοι ότι θα κατάφερνε να περάσει τη νύχτα, ενώ κλήθηκε ιερέας για να του χορηγήσει τα τελευταία μυστήρια.

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος έλεγε ότι τα εγκαύματα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, αλλά η βλάβη στους πνεύμονες ήταν εκείνη που παραλίγο να τον σκοτώσει.

Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ότι η πίστα ήταν επικίνδυνη

Το Νίρμπουργκρινγκ θεωρούνταν ήδη μία από τις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες πίστες στον κόσμο. Η παλιά διαδρομή της Nordschleife είχε μήκος άνω των 22 χιλιομέτρων, περισσότερες από 170 στροφές και περνούσε μέσα από τα βουνά Άιφελ. Ο Τζάκι Στιούαρτ την είχε ονομάσει «Πράσινη Κόλαση».

Λόγω του τεράστιου μήκους της, ήταν πρακτικά αδύνατο να υπάρχουν επαρκείς διασώστες, πυροσβέστες και οχήματα άμεσης επέμβασης σε κάθε σημείο. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από τη μία πλευρά της πίστας στην άλλη.

Ο ίδιος ο Λάουντα είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Το πρωί του αγώνα συγκέντρωσε τους οδηγούς και πρότεινε να μη διεξαχθεί το Grand Prix, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν επαρκούσαν. Η πρότασή του τέθηκε σε ψηφοφορία, αλλά απορρίφθηκε και ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά.

«Παλεύεις με το μυαλό σου»

Ο Λάουντα δεν θυμόταν τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στο BBC το 1977, το χτύπημα στο κεφάλι είχε σβήσει από τη μνήμη του τα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση και περίπου 20 λεπτά μετά από αυτήν.

Θυμόταν, όμως, τη μάχη στο νοσοκομείο.

«Είσαι πολύ κουρασμένος και θέλεις να κοιμηθείς. Αλλά ξέρεις ότι δεν πρόκειται απλώς για ύπνο. Είναι κάτι άλλο», είχε πει. Η προσπάθειά του, όπως την περιέγραφε, ήταν να διατηρεί το μυαλό του ενεργό και το σώμα του έτοιμο να αντισταθεί.

Δεν αντιμετώπιζε την επιβίωσή του ως αποτέλεσμα κάποιου θαύματος. Θεωρούσε ότι έπρεπε να συνεργαστεί με τους γιατρούς, να αντέξει τις επώδυνες θεραπείες και να μην επιτρέψει στον εαυτό του να παραιτηθεί.

Η επιστροφή του 42 ημέρες μετά το ατύχημα

Όταν η άμεση απειλή για τη ζωή του πέρασε, ο Λάουντα έθεσε έναν στόχο που έμοιαζε αδιανόητος: να επιστρέψει στην πίστα πριν από το τέλος της σεζόν.

Είχε χάσει βάρος, οι πληγές στο κεφάλι του δεν είχαν επουλωθεί και το πρόσωπό του παρέμενε βαριά τραυματισμένο. Στις πρώτες δοκιμές του με τη Ferrari, στελέχη της ομάδας έλεγαν ότι έμοιαζε «με φάντασμα».

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1976, μόλις 42 ημέρες μετά το ατύχημα, εμφανίστηκε στο Ιταλικό Grand Prix της Μόντσα. Είχε χάσει μόνο δύο αγώνες.

Το κράνος του είχε τροποποιηθεί ώστε να μην πιέζει τις πληγές του. Παρ’ όλα αυτά, η τριβή προκαλούσε αιμορραγία και, όταν το αφαιρούσε, οι επίδεσμοι ήταν γεμάτοι αίμα.

Η επιστροφή του δεν ήταν πράξη ανθρώπου που δεν φοβόταν. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι στη Μόντσα ήταν «άκαμπτος από τον φόβο». Μπήκε, όμως, ξανά στη Ferrari, ολοκλήρωσε τον αγώνα και τερμάτισε τέταρτος.

Παρά την απουσία του, ο Λάουντα διεκδίκησε τον τίτλο έως τον τελευταίο αγώνα, στο Φούτζι της Ιαπωνίας. Υπό καταρρακτώδη βροχή και με την όρασή του ακόμη επηρεασμένη, εγκατέλειψε έπειτα από δύο γύρους, κρίνοντας τις συνθήκες υπερβολικά επικίνδυνες.

Ο Τζέιμς Χαντ τερμάτισε τρίτος και κατέκτησε το πρωτάθλημα με διαφορά μόλις ενός βαθμού. Η απόφαση του Λάουντα προκάλεσε αντιδράσεις, όμως ο ίδιος επέμεινε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει ξανά τη ζωή του.

Η επιστροφή στην κορυφή

Το 1977, ο Λάουντα κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του. Στις 31 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, 364 ημέρες μετά το δυστύχημα, κέρδισε το Γερμανικό Grand Prix στο Χόκενχαϊμ.

Δεν είχε επιστρέψει απλώς στους αγώνες. Είχε επιστρέψει στην κορυφή.

Οι ουλές στο πρόσωπό του παρέμειναν ορατές σε όλη του τη ζωή, όπως και οι συνέπειες από την εισπνοή των τοξικών αερίων. Ο ίδιος, πάντως, απέφευγε να παρουσιάζει την ιστορία του με όρους ηρωισμού.

Η δύναμή του βρισκόταν ακριβώς σε αυτή την ψυχρή, σχεδόν πραγματιστική στάση: αναγνώρισε τον φόβο, υπολόγισε τον κίνδυνο και επέστρεψε όταν πίστεψε ότι μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Το δυστύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ δεν τον έκανε ατρόμητο. Απέδειξε ότι μπορούσε να συνεχίσει, παρότι φοβόταν.

Άλλα σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα 1 Αυγούστου

30 π.Χ.: Ο Οκταβιανός εισέρχεται νικητής στην Αλεξάνδρεια, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποταγή της Αιγύπτου στη Ρώμη και το τέλος του βασιλείου των Πτολεμαίων.

1492: Τίθεται σε ισχύ το διάταγμα εκδίωξης των Εβραίων από την Ισπανία. Πολλοί καταφεύγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δημιουργώντας ισχυρές σεφαραδίτικες κοινότητες, μεταξύ άλλων στη Θεσσαλονίκη.

1821: Κυκλοφορεί στην Καλαμάτα η «Ελληνική Σάλπιγξ», η πρώτη εφημερίδα της επαναστατημένης Ελλάδας, σηματοδοτώντας την απαρχή του οργανωμένου ελληνικού Τύπου.

1831: Ο Ανδρέας Μιαούλης πυρπολεί στον Πόρο τα πολεμικά πλοία «Ελλάς» και «Ύδρα», στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης των αντιπολιτευόμενων με την κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια.

1936: Ο Αδόλφος Χίτλερ κηρύσσει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου, τους οποίους το ναζιστικό καθεστώς αξιοποιεί ως μέσο διεθνούς προπαγάνδας.

1944: Η Άννα Φρανκ γράφει την τελευταία καταχώριση στο ημερολόγιό της, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή της. Το έργο της θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο του Ολοκαυτώματος.

1973: Ο πρώην γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης αυτοκτονεί εξόριστος στο Σοργκούτ της Σιβηρίας, έπειτα από χρόνια απομόνωσης και σύγκρουσης με την ηγεσία του κόμματος.

1981: Το MTV αρχίζει να εκπέμπει, προβάλλοντας πρώτο το «Video Killed the Radio Star» των Buggles και αλλάζοντας καθοριστικά τη σχέση της μουσικής με την τηλεόραση.

2004: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στην Ασουνσιόν της Παραγουάης προκαλεί τον θάνατο περίπου 400 ανθρώπων, σε μία από τις φονικότερες αστικές τραγωδίες της χώρας.

Γεννήσεις

1936 – Υβ Σεν Λοράν (Ενρί Ντονά Ματιέ), γάλλος σχεδιαστής μόδας, θεμελιωτής της σύγχρονης υψηλής ραπτικής και της prêt-à-porter. Ξεκίνησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στον οίκο Dior στα 21 του, ίδρυσε το δικό του ομώνυμο οίκο το 1961 και επηρέασε καθοριστικά την παγκόσμια μόδα ντύνοντας τις γυναίκες με παντελόνια, σμόκιν και safari jackets. Δημιούργησε διαχρονικά αρώματα όπως το «Opium» και καθιέρωσε τις γυναίκες ως σύμβολα δύναμης. Εμβληματικός και αμφιλεγόμενος, ο Σεν Λοράν ενέπνευσε γενιές σχεδιαστών, διαμόρφωσε νέους κανόνες στυλ και παραμένει θρύλος που άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της γυναικείας μόδας

1965 – Σαμ Μέντες, Άγγλος σκηνοθέτης, πολυβραβευμένος δημιουργός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Κατέκτησε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα με το σκηνοθετικό ντεμπούτο του «American Beauty» (1999), ενώ ξεχώρισε με τα «Road to Perdition», «Skyfall», «1917» και θεατρικές επιτυχίες όπως «Cabaret» και «The Ferryman». Θεωρείται πρωτοπόρος της σύγχρονης σκηνοθεσίας, με τολμηρές ερμηνείες και βαθιά ψυχογραφικά έργα που επηρεάζουν το παγκόσμιο καλλιτεχνικό τοπίο

1979 – Τζέισον Μομόα, αμερικανός ηθοποιός, γνωστός ως Khal Drogo στη σειρά «Game of Thrones» και ως Aquaman στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Ξεχώρισε επίσης στα «Stargate Atlantis», «See», ενώ έχει σκηνοθετήσει το «Road to Paloma». Ενσαρκώνει συχνά ήρωες δράσης με επιβλητική παρουσία, αφήνοντας το στίγμα του στο σύγχρονο Χόλιγουντ

1987 – Stan (Στράτος Αντιπαριώτης), έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με καταγωγή από την Πάρο. Αναδείχθηκε δυναμικά στη μουσική το 2011 με το single «Αν μου Φτάναν τα Λεφτά», συνδυάζοντας pop και σύγχρονο λαϊκό ήχο. Έχει βραβευτεί, με πλατινένιους δίσκους και επιτυχίες όπως «Ταξίδεψέ Με», «Παράξενο Παιδί» και «Χτύπα», ενώ ξεχωρίζει για τα εκατομμύρια προβολές στο YouTube, την ενέργεια στις live εμφανίσεις και τη στήριξη σε νέους καλλιτέχνες μέσω της Icon Music. Θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες της νέας γενιάς

Θάνατοι

30 π.Χ. – Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος πολιτικός και στρατηγός, στενός συνεργάτης του Ιούλιου Καίσαρα και μέλος της δεύτερης Τριανδρίας. Ξεχώρισε για τη δράση του στους εμφυλίους πολέμους της Ρώμης και τη θυελλώδη σχέση του με τη βασίλισσα Κλεοπάτρα της Αιγύπτου. Ηττήθηκε στη ναυμαχία του Ακτίου από τον Οκταβιανό και αυτοκτόνησε στην Αλεξάνδρεια, σηματοδοτώντας το τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και την απαρχή της αυτοκρατορικής εποχής.

1973 – Νίκος Ζαχαριάδης, Έλληνας πολιτικός, ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ (1931-1956) και εμβληματική μορφή του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Οραματιστής αλλά και αμφιλεγόμενος, πρωτοστάτησε στην οργάνωση της εθνικής αντίστασης και του ΔΣΕ, επηρέασε κομβικά τον Εμφύλιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική Αριστερά. Υπέστη σκληρή εξορία από το ίδιο του το κόμμα, αυτοκτόνησε το 1973 σε απομόνωση στη Σιβηρία και αποκαταστάθηκε αργότερα από το ΚΚΕ ως σύμβολο αγώνα και συνέπειας

Ελέσα, Εύκλεος, Μάρκελος, Σολομονή

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Μπύρας

Ημέρα Υπερακοντισμού της Γης

Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού