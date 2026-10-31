Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 6χρονο κορίτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μετά από περιστατικό στο εμπορικό κέντρο “Πλατεία”.

Σύμφωνα με το thestival.gr το μπουφάν του παιδιού πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες του εμπορικού κέντρου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 6χρονη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική για προληπτική νοσηλεία και παρακολούθηση.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ η αξονική τομογραφία είναι “καθαρή”. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 6χρονη δεν φέρει ούτε εκδορές ούτε εμφανή τραύματα.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.

Σημειώνεται ότι δεν επιβεβαιώνεται η αρχική πληροφορία περί πολυτραυματισμού του παιδιού.