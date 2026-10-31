Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Κισσάμου εγκαινίασε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη, ο διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.

Ανακαίνιση με προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ

Το έργο στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου περιλάμβανε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 2.305.825,68 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, την αντικατάσταση δαπέδων, θυρών και εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, με πρόβλεψη για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε Ιατρείο Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευάστηκε στέγαστρο στάθμευσης έξι θέσεων, μία εκ των οποίων προορίζεται για ασθενοφόρο.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας της δομής, αλλά και η αναβάθμιση των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση Γεωργιάδη για το Περιφερειακό Ιατρείο στο Έλος

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν προκειμένου να προχωρήσει το έργο, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια νέα συμφωνία για την αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών στο Έλος.

Όπως εξήγησε, βασικό εμπόδιο αποτελούσε η εκκρεμότητα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Υγείας, η οποία τελικά διευθετήθηκε με τη συνεργασία της Εκκλησίας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

«Για να ξεκινήσει αυτό το έργο έπρεπε να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Υγείας. Υπήρχε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χάρη στη συνεργασία του Σεβασμιώτατου με τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, άρθηκε το πρώτο γραφειοκρατικό εμπόδιο και κατέστη δυνατή η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε με τον δήμαρχο Κισσάμου η αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών στο Έλος, με στόχο τη μετατροπή του σημερινού ιατρείου σε Περιφερειακό Ιατρείο που θα διαθέτει μόνιμο γιατρό.

«Να ανακοινώσω, δε, ότι πριν από λίγο συμφωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, ότι θα ανακαινίσουμε και τις υποδομές στο Έλος, όπου τώρα είναι ένα απλό ιατρείο στάσης, για να το αναβαθμίσουμε σε περιφερειακό ιατρείο και να έχει μόνιμο γιατρό και εκεί», ανέφερε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ακόμη ότι η αύξηση του πληθυσμού και της τουριστικής κίνησης στην περιοχή δημιουργεί νέες ανάγκες για το σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να ενισχύσει τις δομές της περιοχής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κίσσαμο, ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, καθώς και με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιώργο Μυλωνάκη.