Το Μαρούσι υποδέχεται τον Προμηθέα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, στη σκιά του σκανδάλου που ξέσπασε με στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Το Μαρούσι ήταν η ομάδα που κινήθηκε κατά του πρώην, πλέον, προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καταγγέλλοντας πως ήταν ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Από εκεί και πέρα, οι Αρχές έκαναν την έρευνά τους, για να φτάσουμε στις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Προμηθέα, επομένως, το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό και πριν την έναρξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν στο παρκέ ψεύτικα χαρτονομίσματα.

Παράλληλα, στην εξέδρα σήκωσαν πανό που έγραφε «Προμηθέας Δεσμώτης», ενώ φώναξαν και συνθήματα κατά του Λιόλιου.