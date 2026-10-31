Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ για την ανανέωση του συμβολαίου του, την ίδια ώρα που τα βουλγαρικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το συμβόλαιο του 29χρονου εξτρέμ με τους «ασπρόμαυρους» λήγει στο τέλος της σεζόν, πράγμα που σημαίνει πως από τον Ιανουάριο θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει, αν δεν υπάρξει ως τότε συμφωνία για την ανανέωσή του.

Μπορεί ο Ντεσπόντοφ να είναι εκτός δράσης από τον περασμένο Μάρτιο λόγω τραυματισμού, στον ΠΑΟΚ όμως επιθυμούν την παραμονή του στην ομάδα και γι’ αυτό έχουν αρχίσει εδώ και καιρό τις συζητήσεις μαζί του, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους.

Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί και τα βουλγαρικά ΜΜΕ, τα οποία υποστηρίζουν πως ο 29χρονος εξτρέμ έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να υπογράψει σε αυτή ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Ρεπορτάζ που δεν επιβεβαιώνονται, πάντως, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει ζητήσει από τη διοίκηση να προχωρήσουν τις συζητήσεις με τον παίκτη και να συμφωνήσουν μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου του.