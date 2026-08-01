Η Ρωσίδα δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, Σοφία Βερσίνινα, 21 ετών, απέφυγε τη φυλάκιση, ωστόσο καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο περίπου 60.000 δολαρίων και της επιβλήθηκε τριετής απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου, στο πλαίσιο της εκστρατείας των ρωσικών αρχών κατά της πορνογραφίας.

Το δικαστήριο της Μόσχας την έκρινε ένοχη για παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής τριών ετών και έξι μηνών σε σωφρονιστική αποικία.

Η 21χρονη παραδέχθηκε την ενοχή της και εξέφρασε μεταμέλεια, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να της επιβάλει τριετή ποινή φυλάκισης με αναστολή, αποφεύγοντας προς το παρόν τον εγκλεισμό. Ωστόσο, εάν παραβιάσει τους όρους της απόφασης, η ποινή μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Παράλληλα, της απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που ουσιαστικά την εμποδίζει να συνεχίσει την επαγγελματική της δραστηριότητα στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η Βερσίνινα, γνωστή και με το ψευδώνυμο Sonya Marmeladova, φέρεται να είχε αποκομίσει περισσότερα από 400.000 δολάρια από την πώληση υλικού ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους Ρώσους εισαγγελείς. Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι διέθετε ανάλογο περιεχόμενο και μέσω της εφαρμογής Telegram, ενώ διέμενε σε πολυτελές ρετιρέ στη Μόσχα.

Παρότι απέκτησε πίσω αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας, το iPhone 16 Pro Max της παραμένει στα χέρια των ανακριτικών αρχών ως κατασχεμένο πειστήριο.

Η υπόθεσή της αποτελεί μία από τις πολλές που έχουν κινηθεί το τελευταίο διάστημα στη Ρωσία, μετά την εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράνομης πορνογραφικής δραστηριότητας.

Στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών έχει βρεθεί και η 27χρονη Νταϊάνα Σουρίγκινα, η οποία παραμένει προφυλακισμένη εν αναμονή της δίκης της για αντίστοιχες κατηγορίες, ενώ συνελήφθη και η 24χρονη Αναστασία Οβσιανίκοβα, γνωστή ως «Nastya Kholod», με την κατηγορία της παράνομης παραγωγής και διακίνησης πορνογραφικού υλικού.

Όπως επισημαίνουν νομικοί που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι διώξεις σε βάρος δημιουργών περιεχομένου στο OnlyFans ενδέχεται να ενταθούν, καθώς το Κρεμλίνο συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που συνδέονται με την προώθηση των λεγόμενων «παραδοσιακών αξιών».