Η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιάλειας στην Αχαία εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες ενισχύθηκαν προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στις Νεραντζιές Αιγιαλείας και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) ενεργοποιήθηκε το 112, με διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους της περιοχής. Αρχικά, όσοι βρίσκονταν στον Νέο Ερινεό κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών. Λίγο αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα, με το οποίο ζητήθηκε και από όσους βρίσκονταν στην Αρραβωνίτσα να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι πολίτες κλήθηκαν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αρραβωνίτσα της περιφερειακής ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε μέσω της 28 επαρχιακής οδού προς #Σελιανίτικα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.