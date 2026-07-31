Η Ναϊμέγκεν ηττήθηκε με 2-1 από την Σεβίλλη στην πρόβα τζενεράλε πριν από τον αγώνα του Champions League με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Ντικ Σρέιντερ ξεκίνησε αξιοπρεπώς τον αγώνα και μετά από μισή ώρα, ο επιθετικός Σάμι Ουάισα πέτυχε το πρώτο γκολ για τους Ολλανδούς, με τον Ισαάκ Ρομέρο να ισοφαρίζει στην συνέχεια για την Σεβίλλη με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

𝐆𝐎𝐀𝐋! N.E.C. komt op voorsprong tegen Sevilla 🙌



⚔️ N.E.C. – Sevilla

🕰️ Nu live!

🍿 Ziggo Sport 1#ZiggoSport #NECSEV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 31, 2026

Στο δεύτερο μέρος για τη Ναϊμέγκεν έκανε το ντεμπούτο του ο Τάντιτς. Η Σεβίλλη τελικά πήρε τη νίκη με γκολ του Ίμπρα Σόου στο 83ο λεπτό.

Dusan Tadic maakt zijn debuut voor NEC. De Serviër valt in bij een grote wisselronde na een uur. #necsev pic.twitter.com/LwP7Uz31t4 — Sander Janssen (@SanderJanssen95) July 31, 2026

Πλέον η Ολλανδική ομάδα μπορεί να να επικεντρωθεί πλήρως στη πρώτη συνάντηση με τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ευρωπαϊκή λίστα

Πριν από την φιλική αναμέτρηση με την Σεβίλλη, η Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα της για τις αναμετρήσεις κόντρα στους Πειραιώτες.

Μάλιστα, οι λίγες επιλογές νεαρών παικτών που διαθέτει δεν της δίνουν το δικαίωμα να έχει πλήρη λίστα και έτσι η αποστολή της αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές.

Εκτός λίστας έμειναν ο Ιάπωνας Κόκι Ογκάβα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Άνταμ Ταχάουι, αλλά και οι μέσοι Βίλουμ Θορ Βίλουμσον και Βίτο φαν Κρόι.

Από την άλλη, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Τάντιτς, Μορ, Σίερχαους, Μοντέιρο, Μπίσχοφ και Στορμ, βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του προπονητή της.

Αναλυτικά η αποστολή της Ναϊμέγκεν:

Τερματοφύλακες: Γκονζάλο Κρετάζ, Γιόεπ Γκενέστε.

Αμυντικοί: Μπράιαν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Οουέγιαν, Μπραμ Νουϊτίνκ, Τόμπιας Στόρμ, Ντεβέρον Φόνβιλ, Γιασίν Ελ Άλντι Μόσλιχ.

Μέσοι: Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαροεν, Κοδάι Σάνο, Τζαμίρο Μοντέιρο, Τζαρόν Τσέρι, Εμρέ Μορ.

Επιθετικοί: Νοέ Λεμπρέτον, Κλεμέντ Μπίσοφ, Ντούσαν Τάντιτς, Καϊ Σιρχάους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουαΐσα.