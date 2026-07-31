Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35B του Σώματος Πεζοναυτών συνετρίβη κοντά σε στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της αεροπορικής βάσης Μίραμαρ, ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, κάνοντας χρήση του μηχανισμού εκτίναξης.

Ο πιλότος εντοπίστηκε από ομάδα διάσωσης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Καπνοί από τα φλεγόμενα συντρίμμια

Εικόνες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν στήλη καπνού να υψώνεται από τα φλεγόμενα συντρίμμια του μαχητικού.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Η βάση που έγινε γνωστή από το «Top Gun»

Η βάση Μίραμαρ είναι παγκοσμίως γνωστή ως πεδίο εκπαίδευσης επίλεκτων πιλότων.

Η φήμη της συνδέθηκε ευρύτερα με την ταινία «Top Gun», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, καθώς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την κινηματογραφική ιστορία των Αμερικανών πιλότων.