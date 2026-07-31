Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές στους Δήμους Θηβαίων και Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ενεργοποίηση έγινε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή υπηρεσία με κωδικό ενεργοποίησης EMSR 909.

Χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026.

Η χαρτογράφηση αφορά περιοχές του Δήμου Θηβαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν για την υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών.

Δορυφορικές εικόνες και χαρτογραφικά δεδομένα

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων.

Τα στοιχεία θα προκύψουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων και θα βοηθήσουν στην αποτύπωση των περιοχών που έχουν πληγεί.

Οι χάρτες και τα δεδομένα της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν δωρεάν από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στόχος είναι η άμεση υποστήριξη των υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις συνέπειες των πυρκαγιών και η καλύτερη εικόνα της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές.