Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση του διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχου Βασίλη Βαθρακογιάννη, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ αυτή την ώρα οι δυνάμεις επιχειρούν σε 73 ενεργά μέτωπα.

Οι δυσκολότερες πυρκαγιές, όπως ανέφερε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων.

Ποικίλο Όρος: Προτεραιότητα η προστασία του νοσοκομείου Δαφνί

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, καθώς η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Λόγω της εγγύτητας με κατοικίες, εκδόθηκαν μηνύματα του 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν τα εναέρια μέσα

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού ή να επιχειρήσουν κανονικά, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Οι άνεμοι δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα εναέριας συνδρομής στα μέτωπα.

Βοιωτία: Τα δυσκολότερα μέτωπα σε Καλαμάκι και Ξηρονομή

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες, με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα.

Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του ΕΚΑΒ.

254 άτομα απομακρύνθηκαν από τον Άγιο Βασίλειο

Η πυρκαγιά στη Βοιωτία κινήθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, με αποτέλεσμα να εκδοθούν μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Από νωρίς δόθηκε εντολή να πλεύσουν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα.

Άρτα και Αργολίδα: Μέτωπα κοντά σε κατοικίες

Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες, με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη.

Η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε κατοικίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στο Φίχτι Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες, με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ύφεση Αρχοντοχώρι, Φλόκα και Χινίτσα – Ελέγχθηκε ο Μάραθος

Καλύτερη είναι η εικόνα σε ορισμένα από τα μέτωπα που απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πυρκαγιά στον Μάραθο Ευρυτανίας έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση βρίσκονται οι πυρκαγιές στο Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, στη Φλόκα Αχαΐας και στη Χινίτσα Αργολίδας.

Ακραίος κίνδυνος σε Αττική και Εύβοια

Για αύριο Σάββατο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος σε Αττική και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ υψηλός.

Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Πυροσβεστική τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για τη διευκόλυνση του έργου των δυνάμεων που επιχειρούν στα μέτωπα.

«Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση», ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης.