Σε κανονική λειτουργία έχουν επιστρέψει από τις 19:00 τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι καιρικές συνθήκες παρουσίασαν μερική βελτίωση και το απαγορευτικό απόπλου έπαψε να ισχύει.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα αρμόδια λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.



Το απαγορευτικό ήταν σε ισχύ λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σήμερα στο Αιγαίο οι οποίοι έφτασαν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζαν τα 9 μποφόρ.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν ακόμα σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχέραιναν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με αποτέλεσμα πολλά επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία να μην μπορούν να δέσουν στα λιμάνια.