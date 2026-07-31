Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, Νεραντζιές, της Αιγιαλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.

Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει φόβος επέκτασης της φωτιάς και ήδη τα εναέρια μέσα έχουν ενισχυθεί.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορια 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.

«Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες καίει το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας», ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Καραΐσκος.

Όπως πρόσθεσε, «στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέχρι την δύση του Ήλιου τα εναέρια μέσα θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού».

Επίσης, σημείωσε ότι «μέχρι τώρα δεν κινδυνεύουν κατοικίες», συμπληρώνοντας ότι «το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας».