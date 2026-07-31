Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός.

Μετά τις προσθαφαιρέσεις στο Ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής, έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.

Τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα, σε άνδρες ή σε γυναίκες, χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.

Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Νο 1) που είναι και κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους και ακολουθούν οι Εμμανουήλ Καραλής (2), Ελίνα Τζένγκο (4), Πένυ Τσινοπούλου (7) και Χρήστος Φραντζεσκάκης (9).

Τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδην γυναικών – λόγω της κατόχου του τίτλου, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη – με τέσσερις συμμετοχές και έπονται με τρεις τα 200 μ. γυναικών, καθώς και το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα δύο αγωνίσματα του βάδην στους άνδρες.

Για όγδοη φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για έβδομη η Κατερίνα Στεφανίδη και για πέμπτη ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη.