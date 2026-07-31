Σκηνές από «ταινία τρόμου» θυμίζει η ιστορία με τον ιδιοκτήτη γραφείου τελετών στη Βρετανία που διατηρούσε σορούς για μήνες, αντί να προχωρά στις προγραμματισμένες αποτεφρώσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρέδιδε στις οικογένειες στάχτες που ανήκαν σε άλλους ανθρώπους.

Ο Ρόμπερτ Μπους, 48 ετών, δήλωσε ένοχος για αδικήματα που διέπραξε σε μια περίοδο 12 ετών και καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 20 ετών.

Το δικαστήριο του Χαλ, στη βορειοανατολική Αγγλία, επί πέντε ημέρες άκουγε τις φρικιαστικές μαρτυρίες περίπου 200 συγγενών και σήμερα ο δικαστής Νίκολας Χίλιαρντ ανακοίνωσε την ετυμηγορία.

Τα πτώματα φυλάσσονταν σε «αδιανόητες συνθήκες», συχνά σε προχωρημένη σήψη. Το γραφείο τελετών Legacy Independent Funeral Directors ήταν «σαν να είχε βγει από ταινία τρόμου», είπε τη Δευτέρα ο εισαγγελέας Κρις Πάξτον, αναπαράγοντας τη δήλωση ενός πρώην υπαλλήλου.

«Ο κατηγορούμενος ήταν τόσο απασχολημένος με τον δικό του πλουτισμό που συμπεριφέρθηκε με σοκαριστικό και ντροπιαστικό τρόπο στους νεκρούς που του εμπιστεύτηκαν», είπε ο δικαστής.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την επιχείρηση τον Μάρτιο του 2024 βρήκαν σε ένα ψυγείο 31 πτώματα που θα έπρεπε να έχουν αποτεφρωθεί μήνες νωρίτερα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα μωρό που είχε πεθάνει δύο χρόνια πριν.

Η υπόθεση αυτή έφερε στο φως την έλλειψη ρυθμιστικών κανόνων στον τομέα των γραφείων κηδειών. Πολλές οικογένειες κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να ορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές τις επιχειρήσεις στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Στη Σκωτία ένα τέτοιο πλαίσιο εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2025.

«Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπήρξε κανένας έλεγχος, επί πολλά χρόνια, στην επιχείρηση» του Ρόμπερτ Μπους, είπε ο δικαστής.

Η Τζασμίν Μπέβερλι, η μητέρα του βρέφους που παρέμενε στα ψυγεία επί δύο χρόνια, είπε στο BBC ότι «σοκαρίστηκε» όταν έμαθε τι συνέβαινε και τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης ενός ρυθμιστικού πλαισίου.

«Δεν το έκανε από οικονομική ανάγκη αλλά από απληστία»

Ο Μπους παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι παρέδωσε σε τέσσερις γυναίκες τέφρα που δεν ήταν των βρεφών που έχασαν. Εξάλλου, καταχράστηκε περίπου 5.500 στερλίνες από δωρεές που έκαναν οι οικογένειες των θανόντων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο ίδιος επικαλέστηκε ως δικαιολογία τα οικονομικά προβλήματα και τα χρέη του, όμως ο δικαστής έκρινε ότι ενεργούσε από απληστία. «Αν μπορούσε να ξαναχρησιμοποιήσει ένα φέρετρο για το οποίο κάποιος είχε ήδη πληρώσει, το έκανε. Του στοίχιζε λιγότερο να διατηρεί τις σορούς εκτός ψυγείου» είπε ο δικαστής.

Η Κάρεν Ντράι, της οποίας οι γονείς είχαν κηδευτεί μέσω του ίδιου γραφείου τελετών και εκπροσώπησε πολλές από τις οικογένειες, δήλωσε:



«Η ιδέα ότι το έκανε επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα είναι ανοησία. Ήταν ένας άνθρωπος που καθοδηγούνταν από την απληστία και δεν ενδιαφερόταν για όσους όφειλε να αποχαιρετήσει με αξιοπρέπεια. Είναι ένας πραγματικά μοχθηρός άνθρωπος. Υπήρχε μισός τόνος ανθρώπινης τέφρας μέσα στο γραφείο τελετών και ορισμένες οικογένειες ίσως να μην μάθουν ποτέ αν παρέλαβαν τα σωστά λείψανα. Δεν έχει δείξει ούτε ίχνος μεταμέλειας για όσα έκανε και δεν κοίταξε ούτε μία φορά τις οικογένειες κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών».