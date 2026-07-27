Αντιμέτωπος με πολυετή ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο 47χρονος ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Ρόμπερτ Μπους, ο οποίος ομολόγησε δεκάδες αδικήματα σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει τη Βρετανία. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών Legacy Independent Funeral Directors στο Χαλ κατηγορείται ότι διατηρούσε σορούς σε ψυγεία αντί να προχωρά στις προγραμματισμένες αποτεφρώσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρέδιδε στις οικογένειες στάχτες που ανήκαν σε άλλους ανθρώπους.

Η υπόθεση εισέρχεται αυτή την εβδομάδα στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής, σε μια διαδικασία που θα διαρκέσει μία εβδομάδα, με περισσότερα από 200 θύματα να αναμένεται να καταθέσουν δηλώσεις για τις επιπτώσεις που είχε η δράση του στις ζωές τους.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μπους εθεάθη να κάνει βόλτα με τα σκυλιά του, δύο Μαλτιπού, στο πάρκο Μπρίμχαμ Ροκς του National Trust στο Βόρειο Γιορκσάιρ.

Άδεια φέρετρα και σοροί που παρέμεναν στα ψυγεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Ρόμπερτ Μπους εξέφραζε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες κατά τη διάρκεια των αποχαιρετιστήριων τελετών που πραγματοποιούνταν στο αυτοσχέδιο παρεκκλήσι του γραφείου τελετών του στο Χαλ.

Οι συγγενείς πίστευαν ότι μετά την τελετή οι σοροί θα οδηγούνταν για αποτέφρωση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα φέρετρα ήταν άδεια, ενώ οι νεκροί παρέμεναν αποθηκευμένοι σε ψυγεία και ψυχόμενους χώρους. Ακόμη χειρότερα, ορισμένες οικογένειες παρέλαβαν στάχτες που ανήκαν σε άλλους εκλιπόντες.

Η υπόθεση θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί ποτέ στον χώρο των γραφείων τελετών στη Βρετανία, όπως τονίζει η Sun. Παράλληλα, ο Μπους παραδέχθηκε ότι υπεξαιρούσε χρήματα που είχαν δωρίσει οι παρευρισκόμενοι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ πουλούσε πακέτα κηδειών και τάφους που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν.

«Νομίζαμε ότι είχε αποτεφρωθεί, ενώ το σώμα της σάπιζε επί τέσσερις μήνες»

Ο Τρίσταν Έσεξ, 27 ετών, περιέγραψε ότι η αγαπημένη του γιαγιά, Τζέσι Στόκντεϊλ, μεταφέρθηκε σε διαφορετικά φέρετρα μετά τον θάνατό της, τον Νοέμβριο του 2023, ανάμεσά τους και ένα που έφερε κηλίδες αίματος.

Όπως δήλωσε:

«Νομίζαμε ότι η γιαγιά μου είχε αποτεφρωθεί, ενώ στην πραγματικότητα είχε αφεθεί να σαπίζει για τέσσερις μήνες. Με μεγάλωσε και ήμασταν πολύ δεμένοι, γι’ αυτό πήγαινα κάθε μέρα να τη δω και τη μετέφεραν συνεχώς σε διαφορετικά φέρετρα. Το ένα είχε διακοσμητικά υφάσματα γύρω από τις άκρες, αλλά δεν είχε πλαστική επένδυση και ουσιαστικά ήταν ξαπλωμένη πάνω στο γυμνό ξύλο. Σε ένα άλλο υπήρχαν πιτσιλιές αίματος στα διακοσμητικά. Όταν ρώτησα τον Ρόμπερτ τι είχε συμβεί, μου είπε μόνο ότι λυπόταν πολύ, χωρίς να εξηγήσει τίποτα».

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι οι στάχτες που του παραδόθηκαν βρίσκονταν μέσα σε ένα βάζο για γλυκά, μέχρι να παραδοθεί η τεφροδόχος που είχε παραγγείλει η οικογένεια.

«Ήταν γεμάτο μέχρι επάνω και εκ των υστέρων, πρέπει να περιείχε στάχτες από περισσότερους του ενός ανθρώπους. Αγόρασα ειδικούς σωλήνες διασποράς ώστε και άλλα μέλη της οικογένειας να έχουν λίγες από τις στάχτες της. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν ήταν της Τζέσι, αφού το σώμα της βρισκόταν ακόμη στο ψυγείο. Κρατούσα τις στάχτες στο τζάκι του σπιτιού μου και μιλούσα στη γιαγιά μου, χωρίς να γνωρίζω ότι ανήκαν σε κάποιον άλλον. Είναι αποκρουστικό».

Ομολόγησε 67 κατηγορίες και αντιμετωπίζει φυλάκιση

Τον Απρίλιο ο Ρόμπερτ Μπους παραδέχθηκε την ενοχή του σε 67 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η παρεμπόδιση νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής, απάτη, δόλια εμπορική δραστηριότητα και κλοπή.

Ο δικαστής Μίστερ Τζάστις Χίλιαρντ τον ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

Ο Μπους είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2024 κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Χίθροου, επιστρέφοντας από διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά το γεγονός ότι είχε χρέη άνω των 50.000 λιρών, ζούσε πολυτελή ζωή σε κατοικία στο χωριό Κερκ Έλα, μία από τις ακριβότερες περιοχές του Ανατολικού Γιορκσάιρ. Διέθετε αρκετές μοτοσικλέτες, ένα Land Rover και συνήθιζε να ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας για αγώνες.

«Δεν το έκανε από οικονομική ανάγκη αλλά από απληστία»

Η Κάρεν Ντράι, της οποίας οι γονείς είχαν κηδευτεί μέσω του ίδιου γραφείου τελετών και σήμερα εκπροσωπεί πολλές από τις οικογένειες, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι τα οικονομικά προβλήματα οδήγησαν τον Μπους στις πράξεις του.

«Η ιδέα ότι το έκανε επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα είναι ανοησία. Ήταν ένας άνθρωπος που καθοδηγούνταν από την απληστία και δεν ενδιαφερόταν για όσους όφειλε να αποχαιρετήσει με αξιοπρέπεια. Είναι ένας πραγματικά μοχθηρός άνθρωπος. Υπήρχε μισός τόνος ανθρώπινης τέφρας μέσα στο γραφείο τελετών και ορισμένες οικογένειες ίσως να μην μάθουν ποτέ αν παρέλαβαν τα σωστά λείψανα. Δεν έχει δείξει ούτε ίχνος μεταμέλειας για όσα έκανε και δεν κοίταξε ούτε μία φορά τις οικογένειες κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών».

«Το φέρετρο ήταν τόσο μικρό που δεν χωρούσε καν μέσα»

Η Μικαέλα Μπόλντουιν, 36 ετών και μητέρα δύο παιδιών, δήλωσε ότι εξεπλάγη από το μέγεθος του φερέτρου του πατριού της, Ντάνι Μίντλετον, όταν πραγματοποιήθηκε η τελετή στο γραφείο τελετών της οδού Χέσλ Ρόουντ.

Όπως είπε, συγγενής της είχε αστειευτεί πως ο Ντάνι, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο άνδρα», δεν θα μπορούσε καν να χωρέσει μέσα στο φέρετρο μετά τον θάνατό του, τον Νοέμβριο του 2023, όταν ήταν περίπου 70 ετών.

Σήμερα γνωρίζει ότι πιθανότατα το φέρετρο ήταν άδειο.

«Μας έδωσαν στάχτες, αλλά δεν ήταν του Ντάνι και είναι πιθανό να μη μάθουμε ποτέ σε ποιον ανήκαν, καθώς η διαδικασία της αποτέφρωσης καταστρέφει το DNA και δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Ο Μπους το έκανε αποκλειστικά από απληστία. Άκουσα μάλιστα ότι είχε ακόμη και ιδιωτικό γυμναστήριο στο πίσω μέρος του κήπου του. Δεν πιστεύω ότι θα ζητήσει ποτέ συγγνώμη από τις οικογένειες. Είναι τόσο εγωκεντρικός που πραγματικά θεωρώ πως, αν δεν είχε συλληφθεί, όλα αυτά θα συνεχίζονταν μέχρι σήμερα».

Η ίδια δήλωσε ακόμη ότι δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί ο Μπους δεν προφυλακίστηκε μετά την ομολογία της ενοχής του.

«Μας είπαν ότι δεν θεωρήθηκε ύποπτος φυγής, επειδή παρουσιαζόταν στην αστυνομία και συμμορφωνόταν με όλους τους όρους. Όμως δείτε πόσο πόνο προκάλεσε σε όλες αυτές τις οικογένειες. Εκείνος κυκλοφορεί και βγάζει βόλτα τα σκυλιά του σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, ενώ όλοι εμείς πρέπει να ζούμε με όσα έκανε».