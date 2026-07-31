Συγκλονιστικές εικόνες από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτυπώνοντας από αέρος τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, καθώς και από drones που επιχειρούν διαρκώς πάνω από τα ενεργά μέτωπα, καταγράφοντας την έκταση των πυρκαγιών και παρέχοντας πολύτιμη εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο για τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στα βίντεο διακρίνονται οι τεράστιες καμένες εκτάσεις, οι πυκνοί καπνοί και οι συνεχείς ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν την τιτάνια προσπάθεια για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Τα πλάνα καταγράφουν τις φωτιές στον Άγιο Βασίλειο, την Ξηρονομή Βοιωτίας, το Άργος, τη Χινίτσα Αργολίδας, το Κομπότι Άρτας, το Ποικίλο Όρος και τη Σπάρτη, όπου οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα που δημοσίευσε το Πυροσβεστικό Σώμα και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης στα πύρινα μέτωπα ανά τη χώρα.