Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με τον παίκτη να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές 2.8 εκατ. ευρώ. Ο Κροάτης φόργουορντ επιστρέφει έτσι στο NBA.

Ο Χεζόνια έχει αγωνισθεί στο παρελθόν με τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς και τους Νιου Γιορκ Νικς και είχε συνολικά, μέσο όρο 6.9 πόντοι, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ ανά 18.5 λεπτά σε 330 αγώνες.

Στην περσινή σεζόν της Euroleague, οι αριθμοί του με την φιναλίστ Ρεάλ, ήταν 13.3 πόντοι, 4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 44 αγώνες.