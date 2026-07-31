Νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς, αγαπημένους φίλους και περίπου 350 προσκεκλημένους, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να παρευρεθούν στην τελετή.

Στη σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, η Αμαλία Κωστοπούλου ποζάρει στο πλευρό του συζύγου της πριν και μετά το μυστήριο.

Για την ξεχωριστή ημέρα επέλεξε ένα εντυπωσιακό, μακρύ στράπλες νυφικό, το οποίο συνδύασε με πέπλο. Σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατά την ανθοδέσμη που της προσέφερε ο Τζέικ Μέντγουελ, ενώ σε άλλες φωτογραφίες οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, χαμογελαστοί και να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά.

Την ανάρτησή της συνόδευσε μόνο με τη λιτή λεζάντα «05.30.2026», επιλέγοντας να σημειώσει την ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε επίσημα η κοινή τους ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι.