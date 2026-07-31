Τα τυπικά απομένουν προκειμένου ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης να γίνει ο νέος κεντρικός αμυντικός της Ρόμα.

Η ομάδα της Ρώμης, θα δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλφσμπουργκ για να τον αποκτήσει, ενώ το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 22χρονος στόπερ θα έχει διάρκεια πέντε χρόνων με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κουλιεράκης θα περάσει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ουαλία όπου εκεί βρίσκεται η Ρόμα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ μέτρησε 66 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.