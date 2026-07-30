Τον Οκτώβριο του 2027 η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas θα εγκαινιάσει το «Project Sunrise», δηλαδή τη μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο, με τη συνολική διάρκεια να αγγίζει τις 22 ώρες στον αέρα και μάλιστα χωρίς καμία στάση, ούτε για ανεφοδιασμό.

Η πτήση θα αφορά το δρομολόγιο Λονδίνο – Σίδνεϊ και θα πραγματοποιείται καθημερινά, ενώ σχεδιάζεται και πτήση για Νέα Υόρκη – Σίδνεϊ αν όλα εξελιχθούν ομαλά, καθώς το εγχείρημα εγείρει μια σειρά ερωτημάτων. Πώς μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανεφοδιασμό και πώς μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν τόσες πολλές ώρες στον αέρα;

Σύμφωνα με τους New York Times, η Qantas επεξεργάζεται την ιδέα από το 2017 και για αυτό τον σκοπό το 2022 παρήγγειλε 12 ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR. Οι δοκιμαστικές πτήσεις ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα και η αρχή έγινε από την Τουλούζη, όπου βρίσκεται η έδρα της Airbus, προς τη Μελβούρνη, ένα ταξίδι που διήρκεσε 19 ώρες και 12 λεπτά.

Οι δοκιμές για την πτήση της επιστροφής ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα και το ταξίδι διήρκεσε περισσότερο, γιατί το πλήρωμα προσπάθησε να προσομοιώσει τη μακρύτερη πιθανή εμπορική διαδρομή και να λάβει υπόψη απρόβλεπτες αλλαγές πορείας, σύμφωνα με την Airbus.

«Αυτή ήταν η μακρύτερη πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αεροσκάφος της Airbus», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε ανακοίνωση την Τετάρτη. «Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τα δεδομένα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η πτήση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ».

Πώς θα γίνεται χωρίς ανεφοδιασμό

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για το «Project Sunrise» είναι το πώς το αεροπλάνο θα αποφύγει τη στάση για ανεφοδιασμό.

Σύμφωνα με την Qantas, το Airbus A350-1000ULR διαμορφώθηκε ειδικά για να διανύει μεγάλες αποστάσεις χωρίς ανεφοδιασμό, γιατί διαθέτει μια επιπλέον κεντρική δεξαμενή καυσίμων στο πίσω μέρος. Αυτό θα επιτρέπει στο αεροσκάφος να μεταφέρει επιπλέον καύσιμα, ενώ συμβάλλει και στην αύξηση της εμβέλειάς του.

Ακόμη, το αεροσκάφος θα έχει τη δυνατότητα να πετά πάνω από την περιοχή του Βόρειου Πόλου, κάτι που αποτελεί πρωτιά για μια αυστραλιανή εμπορική αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής τεχνικού πιλότου της Qantas, Άλεξ Πασσερίνι.

«Προφανώς, κοντά στον Βόρειο Πόλο υπάρχει μικρότερη πυκνότητα, λιγότερη κίνηση και ούτω καθεξής», είπε, «οπότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το αεροπλάνο».

Ωστόσο, η διαδρομή προς τον Βόρειο Πόλο θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο, λόγω των ευνοϊκών αεροχειμάρρων (jetstreams), ενώ τις υπόλοιπες περιόδους η αεροπορική εταιρεία θα πετάει μέσω πιο παραδοσιακών διαδρομών.

Αντέχει κάποιος 22 ώρες στον αέρα;

Το μεγαλύτερο στοίχημα της Qantas είναι αν θα αντέξει ο άνθρωπος για 22 ώρες συνεχόμενα στον αέρα, χωρίς στάση στο έδαφος.

Ειλικρινής απάντηση δεν υπάρχει και για αυτό το εσωτερικό του αεροσκάφους έχει διαμορφωθεί ειδικά, ώστε να προσφέρει όσες περισσότερες ανέσεις γίνεται.

Συνολικά, το αεροπλάνο θα διαθέτει 238 θέσεις, κατανεμημένες σε τέσσερις κατηγορίες: πρώτη θέση (first), διακεκριμένη (business), premium economy και οικονομική. Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από ό,τι σε μια τυπική πτήση μεγάλων αποστάσεων, γεγονός που σημαίνει περισσότερο χώρο για τους επιβάτες.

Το αεροσκάφος θα διαθέτει επίσης μια «ζώνη ευεξίας», όπου οι επιβάτες θα μπορούν να πάρουν σνακ και να κάνουν διατάσεις. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάστηκε με διάφορους ειδικούς στον τομέα της υγείας και της διατροφής, μεταξύ των οποίων και ειδικοί από το Κέντρο Charles Perkins του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, προκειμένου να βρει τρόπους για τη μείωση του τζετ λαγκ και των επιπτώσεων της 20ωρης παραμονής στο αεροσκάφος.

Ο καθηγητής Στίβεν Σίμπσον, ο οποίος ηγείται της ομάδας των ειδικών που εργάζεται στο «Project Sunrise», δήλωσε ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν αλλαγές στον φωτισμό της καμπίνας και στα συστατικά των γευμάτων. Για παράδειγμα, τα πρωινά θα περιέχουν καφεΐνη ή τσίλι για να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξυπνήσει, ενώ ο φωτισμός θα είναι πιο έντονος.

Οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, αλλά εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η τιμή θα είναι κατά 20% έως 30% υψηλότερη από τις τρέχουσες τιμές των πτήσεων με μία ενδιάμεση στάση.