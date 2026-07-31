Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή την προσωρινή αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν, ως απάντηση στην κρίση που έχει ξεσπάσει στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών μεταναστών.

Η απόφαση έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που διατύπωσε η Ρώμη από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να επικρίνουν ανοιχτά τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης και να προειδοποιούν ότι η Ιταλία θα προχωρήσει σε μέτρα για την προστασία των συνόρων της.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα και υπογραμμίζοντας ότι η χώρα της δεν πρόκειται να δεχθεί τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης χωρίς αντίδραση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος μέσω ανάρτησής του άσκησε δριμεία κριτική στη Μαδρίτη.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση της Ιταλίας να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η κρίση στη Θέουτα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και τη λειτουργία της ζώνης Σένγκεν.