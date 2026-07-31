Οι εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μια προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του καναλιού.

«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», φέρεται επίσης να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανάρτηση της Τζάκι Χέινριχ στην πλατφόρμα Χ.

Spoke with POTUS this morning – he reacted to the migrants overrunning Ceuta, Spain:



“It’s terrible. Remember that picture. That’s going to be us in three years if the wrong side gets in,” he said, referring to Democrats winning elections.



“If the Democrats get in, you will… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) July 31, 2026

Το μήνυμα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα ο Τζέι Ντι Βανς. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».

Thank God @POTUS was elected and our country’s border no longer looks like this.



These images out of Spain are an unfortunate reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies that have enabled the Invasion of the West.@BillMelugin_:… pic.twitter.com/b67fR3SEof — JD Vance (@JDVance) July 31, 2026

Από την Πέμπτη, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία θα σηματοδοτούσε τη μαζική είσοδο μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ιστορικά ήταν ανέκαθεν δύσκολες για το κυβερνών κόμμα.