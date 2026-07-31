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Σάλος έχει ξεσπάσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την απόφαση του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο των δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Η UEFA και οι 55 Ομοσπονδίες της έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το πλάνο του Ελβετού προέδρου της, ενώ ανακοίνωση εναντίον του Ινφαντίνο έχει εκδώσει η CONCAF και η Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ασίας.

Παράλληλα, παρενέβη και ο Επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μπέιζμπολ.

Μετά από όλα αυτά έρχεται μια ακόμη εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «El Espanol» η Ισπανία και η Πορτογαλία απειλούν να μη διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, αν δεν αποσύρει τα σχέδια του ο Ινφαντίνο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, έχει ανατεθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αντιδρούν, στην εκμετάλλευση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά του πλανήτη.