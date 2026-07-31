Την άμεση αποχώρησή του από τη FIFA, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου ο Κάρλος Κορντέιρο χαρακτηρίζοντας την πρόταση για πώληση έως και του 20% της νέας θυγατρικής FIFA Forward Enterprise (FFE) ως «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

Σύμφωνα με τον Κορντέιρο, η FIFA δεν έχει λόγο να εκχωρήσει μέρος του σημαντικότερου περιουσιακού της στοιχείου για 4,2 δισ. δολάρια, καθώς διαθέτει ισχυρά αποθεματικά και δεν έχει χρέη.

Όπως υποστήριξε, με τα έσοδα των τελευταίων ετών μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τις 211 ομοσπονδίες-μέλη χωρίς να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Η παραίτηση του Κορντέιρο ήρθε την στιγμή που οι ομοσπονδίες καλούνται να αποφασίσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου για την αμφιλεγόμενη πρόταση του Τζιάνι Ινφαντίνο, η οποία προβλέπει τη δημιουργία εταιρείας που θα διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της FIFA.