Με την φράση «είστε εγκλωβισμένοι σε έναν γάμο, και ωστόσο δεν έχετε επιλέξει το διαζύγιο» ενός μέλους του Επιμελητηρίου Επιχειρήσεων μετά από την ακροαματική διαδικασία, διάρκειας δυο ωρών, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Αθηνάς Ωνάση και του Γιάν Τοπς.

Μιας ακροαματικής διαδικασίας όπου απέναντι στον δικαστή του εμπορικού δικαστηρίου του Άμστερνταμ κάθονται, από τη μία πλευρά, εκπρόσωποι του μεγιστάνα του ιππικού αθλητισμού Γιάν Τοπς και, από την άλλη, συνεργάτες της πάμπλουτης κληρονόμου της ναυτιλιακής αυτοκρατορίας, Αθηνάς Ωνάση.

Όπως πρώτο ανέδειξε το Newsbeast η εγγονή του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση θεωρεί ότι ουσιαστικά περιθωριοποιείται ως μέτοχος μειοψηφίας στην εταιρεία του Tops. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει να επιτύχει, μέσω του Επιμελητηρίου Επιχειρήσεων, τη διεξαγωγή ακρόασης μαρτύρων, κατά την οποία θα κατέθεταν όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, με μια τέτοια εξέλιξη να ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η εκδίκαση ωστόσο της υπόθεσης, πέραν της ακροαματικής διαδικασίας, αναβλήθηκε για τρεις εβδομάδες. Εάν μέχρι τότε τα δυο μέρη δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό, τότε ο δικαστής θα εξετάσει το αίτημα για την εξέταση μαρτύρων.

Όπως μάλιστα διέρρευσε στον ολλανδικό τύπο, ο δικαστής της υπόθεσης διαβλέπει μια ελπίδα για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει και πως τα δυο μέρη θα καταφέρουν τελικά να λύσουν τις διαφορές τους πριν την εκδίκαση της υπόθεσης. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, προέτρεψε τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης, ώστε να διασώσουν την επιχειρηματική τους συνεργασία.

Με την προτροπή αυτή του δικαστή φαίνεται να συμφωνούν και τα δυο μέρη, Αθηνάς Ωνάση και Γιάν Τοπς και έχουν ήδη ζητήσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης ενώ ταυτόχρονα ζητούν από το Επιμελητήριο Επιχειρήσεων (Enterprise Chamber) να προτείνει υποψηφίους για αυτήν.

Ιδανικά, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να διαθέτει όχι μόνο δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα (soft skills), αλλά και ουσιαστική εμπειρία στη διεθνή διακυβέρνηση, καθώς και γνώση του κόσμου της ιππασίας. Όπως μάλιστα χαρακτήρισε το άτομο αυτό ένα μέλος του Επιμελητηρίου με χιούμορ «Ένα άλογο με πέντε πόδια».

Κατά τα λοιπά φαίνεται πως υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ τους, καθώς η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση θεωρεί ότι ο Γιάν Τοπς αποκρύπτει πληροφορίες, εμποδίζοντάς την να πωλήσει το μερίδιό της.

Ένα μερίδιο που το 2022, η εταιρεία συμμετοχών της Ωνάση, η Corvallis, κατέβαλε 63 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση ποσοστού 25% στην εταιρεία του Tops, η οποία διοργανώνει κορυφαίες διοργανώσεις ιππασίας (αγώνες υπερπήδησης εμποδίων) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μάλιστα όπως έκανε γνωστό η πλευρά της κληρονόμου λίγο πριν από τη συναλλαγή τους, και έπειτα από μια πολυετή δικαστική διαμάχη, ο Γιάν Τοπς είχε επαναγοράσει τις μετοχές που έδωσε στην εταιρεία της Ωνάση, από τον μέτοχο Frank McCourt, ο οποίος έκτοτε έχει ξεκινήσει μια ανταγωνιστική σειρά αγώνων ιππασίας. Την ίδια χρονική στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Tops ήταν δεσμευμένο στα ακίνητα της εταιρείας και η αγορά του εν λόγω ποσοστού από την Ωνάση εξασφάλισε μια αξιοσέβαστη ρευστότητα στον Τοπς.

Η «Tops», από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η διαμάχη με την Ωνάση απορροφά ενέργεια από την εταιρεία. Ενέργεια που θα έπρεπε να αφιερώνεται στην ανάπτυξη. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι η εταιρεία της Αθηνάς Ωνάση διαθέτει όντως πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, όπως και οι υπόλοιποι μέτοχοι μειοψηφίας, ενώ έχει και εκπρόσωπο στο Εποπτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε στην ακροαματική διαδικασία πως όλες οι συνεδριάσεις της καταγράφονται.

«Η Αθηνά Ωνάση επιδιώκει την καλύτερη δυνατή τιμή για τις μετοχές της» δήλωσε ο στενός της συνεργάτης, μετά την ακροαματική διαδικασία, σε εκπροσώπους του ολλανδικού τύπου και συμπλήρωσε «Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως επισήμανε και ο δικαστής, τα μέρη χρειάζονται το ένα το άλλο προκειμένου να αυξήσουν την αξία της κοινής περιουσίας τους».

Η πορεία του Γιάν Τοπς και η γνωριμία με την Αθηνά Ωνάση

Έχοντας βάλει στόχο ζωής το «Global Champions Tour» να μιμηθεί την πορεία της «Formula 1» ο Γιάν Τοπς μετά από μια λαμπρή αγωνιστική πορεία στο υψηλότερο επίπεδο και την κατάκτηση του χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου στη Βαρκελώνη το 1992, ίδρυσε το 2006 το «Longines Global Champions Tour» και τη «League», πραγματοποιώντας ανά τον κόσμο διοργανώσεις που έχουν αναδειχθεί σε κορυφαίους αγώνες υπερπήδησης εμποδίων. Ενώ με την Αθηνά Ωνάση γνωρίστηκε και συνεργάστηκε για πρώτη φορά λίγο πριν την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Το «Global Champions Tour» που έχει δημιουργήσει ουσιαστικά από το μηδέν θεωρείται σήμερα κορυφαίο στη διοργάνωση αγώνων του είδους του. Πρόκειται για μια σειρά ατομικών αγώνων ιππασίας υπερπήδησης εμποδίων, στους οποίους περιλαμβάνονται 15 γύροι που διεξάγονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, φέρνοντας αντιμέτωπους άνδρες και γυναίκες, καθώς και έμπειρους αναβάτες μεγαλύτερης ηλικίας με νεότερους, οι οποίοι για να συμμετέχουν καταθέτουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την συμμετοχή τους.

Ωστόσο όσοι ασχολούνται με την ιππασία σε διεθνές επίπεδο υποστηρίζουν ότι ο Ολλανδός πρωταθλητής της ιππασίας και ένας εκ των κορυφαίων εμπόρων καθαρόαιμων αλόγων στην Ευρώπη είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα άλογα σε βάθος. Ενώ αναγνωρίζεται ευρέως ως πρωτοπόρος στον εκσυγχρονισμό του εμπορίου και της εκπαίδευσης ίππων, καθώς και της διοργάνωσης εκδηλώσεων στον χώρο της ιππασίας.

Ο Γιάν Τοπς γεννημένος ως Johannes Augustinus Petrus Tops συμμετείχε σε τέσσερις συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεκινώντας το 1988. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό αγώνισμα στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, ιππεύοντας το διάσημο άλογό του, Top Gun ενώ με το έτερο La Silla κατέκτησε πολλούς διεθνείς τίτλους Grand Prix κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του σταδιοδρομίας.

Αποδεχόμενος το γεγονός ότι η ιππασία θεωρείται συχνά άθλημα των πλουσίων και των διασήμων, ο Γιάν Τοπς επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουν το ξεκίνημά τους όσοι δεν γεννήθηκαν σε πλούσιες οικογένειες. Μάλιστα σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν υπογραμμίζει, υποστηρίζοντας την άποψη του αυτή «Αν διαθέτεις πειθαρχία και ταλέντο, σε επιλέγουν οι ιδιοκτήτες αλόγων σε επιλέγουν σημαντικοί στάβλοι και από εκεί και πέρα ανεβαίνεις σταδιακά. Αν κοιτάξεις τους 30 κορυφαίους αναβάτες στον κόσμο, θα δεις ότι προέρχονται από οικογένειες με μέτρια οικονομική κατάσταση».