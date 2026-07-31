Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Αττική, καθώς νέα μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκαν στην Κερατέα και στη Λάκκα Κάτσαρη, την ώρα που καλύτερη είναι η εικόνα στο Ποικίλο Όρος και στο μέτωπο του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία, με βασικό στόχο να περιοριστούν άμεσα οι νέες εστίες πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Νέο μέτωπο στην Κερατέα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.

Φωτιά και στη Λάκκα Κάτσαρη

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο έχει εκδηλωθεί και στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των αρχών.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι αρχές παρακολουθούν την πορεία της φωτιάς, με στόχο να αποτραπεί η επέκτασή της, καθώς η Αττική βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή λόγω των ανέμων και του υψηλού κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Καλύτερη εικόνα στο Ποικίλο Όρος

Καλύτερη είναι η εικόνα στο Ποικίλο Όρος και στο μέτωπο του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση.

Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε στις παρυφές του Ποικίλου Όρους και κατευθυνόταν νότια.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση, στην περιοχή επιχειρούσαν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος είχαν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό.

Ετοιμότητα στο Δαφνί και μηνύματα 112

Λόγω της φωτιάς κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, είχε τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί.

Έξι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν προληπτικά στα νοσοκομεία «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο, ενώ το υγειονομικό προσωπικό παρέμεινε σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση, εφόσον η πυρκαγιά πλησίαζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, το 112 είχε στείλει μήνυμα ετοιμότητας για την περιοχή του Ποικίλου Όρους, ενώ στη συνέχεια δόθηκε οδηγία για εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή, με εκτροπές στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού.