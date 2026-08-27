Φωτιά ξέσπασε, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΕΡΤnews, η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως να εξερράγη λόγω κάποιας βλάβης. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτήριο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα. Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο κτήριο, προκειμένου να μην επεκταθούν τα όποια προβλήματα.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στο ίδιο κτήριο, υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα, που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού.