Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, μετά τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των ισπανικών αρχών, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 57, ενώ περισσότεροι από 48.000 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Την ίδια ώρα, η ισπανική κυβέρνηση αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις για την ασφάλεια της πόλης, ενώ αστυνομικοί έχουν παραταχθεί ακόμη και έξω από εμπορικά καταστήματα, υπό τον φόβο επεισοδίων και πλιάτσικου.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Πάνω από 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 48.300 μετανάστες είχαν επιστρέψει από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 18:00 της 31ης Ιουλίου.

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται ενώ η Μαδρίτη προσπαθεί να αποσυμφορήσει τον μικρό θύλακα, ο οποίος δέχθηκε μέσα σε λίγες ημέρες μια πρωτοφανή πίεση.

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί ένα από τα δύο χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο, γεγονός που την καθιστά διαχρονικά σημείο έντασης στο μεταναστευτικό.

ESTO ES MUY GRAVE. Me llegan estas imágenes de cómo las autoridades marroquíes vacían camiones llenos de jóvenes cerca de la frontera con Ceuta.



Quien no quiera ver que se trata de una operación perfectamente preparada por el régimen, es que es ciego. pic.twitter.com/YpxFAaF7Wb — Taleb Alisalem (@TalebSahara) July 30, 2026

Στους 57 οι νεκροί

Ο νεότερος απολογισμός είναι βαρύς. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 σορούς, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.

Η ανθρώπινη τραγωδία βαραίνει ακόμη περισσότερο την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη για τη διαχείριση της κρίσης.

Αστυνομικοί έξω από σούπερ μάρκετ

Η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει τεταμένη. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν παραταχθεί έξω από μεγάλο σούπερ μάρκετ της πόλης, υπό τον φόβο πλιάτσικου από εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι έξω από τα κιγκλιδώματα.

Σε άλλο βίντεο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καταγράφεται η στιγμή που δεκάδες μετανάστες βγαίνουν τρέχοντας από εμπορικό κατάστημα, ενώ αστυνομικοί επιχειρούν να ελέγξουν την κατάσταση.

🚨#BREAKING: The Moroccan Muslims who have invaded the small Spanish city of Ceuta are now BREAKING INTO STORES by the HUNDREDS.



Police are completely overwhelmed.



Migrants can be seen running from one store to the next, grabbing items and running.



WHERE IS THE MILITARY?!!!!! pic.twitter.com/NjqQAI4zgD — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 31, 2026

Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν την πίεση που δέχονται οι τοπικές αρχές, καθώς η πόλη καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα ζητήματα ασφάλειας, σίτισης, φιλοξενίας και επιστροφών.

Στρατός για την ασφάλεια της πόλης

Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Θέουτα, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομίας και τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή, δηλαδή την ισπανική αστυνομία.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ ο θύλακας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης πίεσης, με τα κέντρα υποδοχής να έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και τις αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια.

🇪🇸 In Ceuta, grocery stores are being fenced off and guarded by police because hundreds of hungry migrants are waiting for a chance to loot them. pic.twitter.com/7fARl4FOz5 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Σάντσεθ: «Επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας»

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετέβη στη Θέουτα και χαρακτήρισε τη μαζική είσοδο μεταναστών «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας». Παράλληλα, σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το Μαρόκο, επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράτυπα στον θύλακα.

Σε άλλη παρέμβασή του, ο Σάντσεθ κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να μη διχαστούν λόγω της κρίσης, μετά και την έντονη κριτική που δέχθηκε από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Εντάσεις στα σύνορα και εικόνες χάους

Σύμφωνα με το Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν πλήθος στις πύλες της Θέουτα, χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και επτά κατεστραμμένα αυτοκίνητα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους.

Στην ισπανική πλευρά, οχήματα των ενόπλων δυνάμεων αναπτύχθηκαν κατά μήκος των συνόρων, ενώ ομάδες ανθρώπων παρέμεναν σε λόφους της περιοχής, χωρίς να μπορούν να περάσουν προς τη Θέουτα.

Την ίδια ώρα, αρκετοί επέστρεφαν στο Μαρόκο είτε από τα φυλάκια είτε από ανοίγματα στον φράχτη, με ορισμένους να δηλώνουν ότι δεν κατάφεραν να βρουν φαγητό ή κατάλυμα στη Θέουτα.

Η κρίση γίνεται ευρωπαϊκό ζήτημα

Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ενίσχυση των δυνάμεων στα σύνορα με την Ισπανία, με επιπλέον αστυνομικούς, χωροφύλακες, drones και αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής. Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν αυστηρότερα μέτρα, ενώ η Ισπανία επιμένει στην ανάγκη ευρωπαϊκής ενότητας.

Το θέμα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας τοπικής κρίσης στον ισπανικό θύλακα. Η Θέουτα μετατρέπεται σε δοκιμασία για την ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό, για τη συνεργασία με το Μαρόκο και για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με 57 νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες επιστροφές και στρατιωτική παρουσία στους δρόμους, η κρίση στη Θέουτα παραμένει ανοιχτή και εξαιρετικά εύθραυστη.