Νέα πολιτική διάσταση παίρνει η κρίση στη Θέουτα, μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, καθώς η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ακόμη και την αναστολή των ρυθμίσεων της Σένγκεν για την Ισπανία.

Η Δανή πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εικόνες από τη Θέουτα «σοκαριστικές» και υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί άμεσα, εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Η παρέμβασή της έρχεται μετά τις μαζικές αφίξεις στον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ανεξέλεγκτη μετανάστευση συνιστά απειλή»

Σε δήλωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Μέτε Φρεντέρικσεν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.

«Εννοείται ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εξετάσει όλες τις επιλογές, περιλαμβανομένης μιας αναστολής της συνεργασίας Σένγκεν. Μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση συνιστά απειλή για την Ευρώπη και για τη Δανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σε πιθανή αναστολή της Σένγκεν με την Ισπανία ανεβάζει τους τόνους στη συζήτηση για τη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Επικοινωνία με τη Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Δανίας αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει προτείνει το κλείσιμο του χώρου Σένγκεν στην Ισπανία.

«Συγκεντρώνουμε Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουμε την κατάσταση», ανέφερε η Φρεντέρικσεν, δείχνοντας ότι η υπόθεση της Θέουτα μετατρέπεται σε ευρωπαϊκό πολιτικό ζήτημα.

Η Ιταλία και η Δανία εμφανίζονται να πιέζουν για αυστηρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση, με φόντο τις εικόνες μαζικής εισόδου μεταναστών στον ισπανικό θύλακα.

Η Θέουτα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πίεσης

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί ένα από τα δύο χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο.

Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές και κεντρικές αρχές της Ισπανίας.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Μαρόκο για την επιστροφή όσων εισήλθαν παράτυπα.

Η παρέμβαση της Δανίας δείχνει ότι η κρίση στη Θέουτα δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ισπανικό ζήτημα, αλλά ως δοκιμασία για τη συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής στα σύνορα, στη μετανάστευση και στη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.