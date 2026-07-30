Κρατώντας μαχαίρι 32 εκατοστών εισέβαλε στο σπίτι η διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού το κρατούσε τόσο δυνατά, που δύο άτομα δεν μπορούσαν να το πάρουν.

Ο Βασίλης Αλεξανδρής μιλώντας στο OPEN για την υπόθεση, είπε πως «επιχείρησαν να την αφοπλίσουν και κατέστη σχεδόν αδύνατο. Δύο άνδρες πάλευαν και η υπερδιέγερση δεν της επέτρεπε να ανοίξει την παλάμη».

Επίσης, σχολίασε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα δύο άτομα που εκπροσωπεί, όπως και το πότε μαχαιρώθηκε η διασώστρια.

Ο δικηγόρος υποστήριξε πως η διασώστρια μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι, ενώ απέδωσε τα γρήγορα αντανακλαστικά της σε υπερδιέγερση.

Κατηγορούνται για σωματική βλάβη που με τη σειρά της οδήγησε σε θάνατο, όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», είπε στο OPEN.

«Όταν η δράστης επιχειρεί μια κίνηση με μεγάλη σφοδρότητα και αστοχεί, γιατί υποχώρησε ο άνδρας, έστρεψε τον κορμό της και στο σημείο αυτό ο άνδρας της κατάφερε ένα πλήγμα στην ωμοπλάτη», είπε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει μάρτυρας που να αναφέρει πλήγμα εκτός της οικίας; Οχι. Πριν υπάρξει δικογραφία λέει (σ.σ. ο 41χρονος) ότι την μαχαίρωσε στο σπίτι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την απόφαση για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της διασώστριας, ο Βασίλης Αλεξανδρής είπε ότι αυτομάτως έγιναν όλες προβλεπόμενες εξετάσεις, όμως επειδή «οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και έρχεται Αύγουστος, τα αποτελέσματα θα τα έχουμε τον Σεπτέμβριο».