Την ώρα που οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά το Ελ Τιέμπλο, οι κάτοικοι της ισπανικής πόλης πήραν φτυάρια, τσουγκράνες και μηχανήματα και έστησαν μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας για να σώσουν ένα δέντρο.

Όχι ένα οποιοδήποτε δέντρο, αλλά τον «Αμπουέλο», την υπεραιωνόβια καστανιά που θεωρείται εθνικός θησαυρός για την Ισπανία και σύμβολο της περιοχής.

Ο «παππούς», όπως μεταφράζεται το όνομά του, είναι ηλικίας άνω των 500 ετών και βρίσκεται σε δάσος με καστανιές στον εθνικό δρυμό της Κοιλάδας Ιρουέλας, στην επαρχία της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη.

Το δέντρο-σύμβολο του Ελ Τιέμπλο

Ο «Αμπουέλο» έχει ύψος 25 μέτρα, ενώ η περιφέρεια του κορμού του ξεπερνά τα 15 μέτρα, καθιστώντας τον ένα από τα πιο εντυπωσιακά δέντρα της Ισπανίας.

Για τους κατοίκους του Ελ Τιέμπλο, όμως, δεν είναι απλώς ένα φυσικό μνημείο. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους.

«Η καστανιά είναι το έμβλημα του Ελ Τιέμπλο. Δεν υπάρχει η πόλη χωρίς αυτήν», είπε ο 50χρονος Χοσέ Κάρλος, τεχνικός ελέγχων ποιότητας που ζει στο χωριό.

Ο κούφιος κορμός του δέντρου είναι τόσο μεγάλος ώστε μπορεί να λειτουργεί ως καταφύγιο για ζώα, ενώ τα στριφογυριστά κλαδιά του θυμίζουν μοντέρνο γλυπτό.

Οι κάτοικοι στην πρώτη γραμμή

Καθώς οι πυροσβέστες επικεντρώνονταν στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, οι φλόγες πλησίαζαν τα δάση γύρω από το Ελ Τιέμπλο.

Τότε δεκάδες κάτοικοι αποφάσισαν να δράσουν. Με τσάπες, φτυάρια, οχήματα και μηχανήματα έργου προσπάθησαν να σταματήσουν την πορεία της φωτιάς πριν αυτή φτάσει στο δάσος με τις καστανιές.

«Φέραμε τσάπες, φτυάρια, οχήματα. Ορισμένοι έφεραν οχήματα έργου», είπε ο 67χρονος Χαβιέρ Γκαρσία, συνταξιούχος τεχνικός εργαστηρίου, μιλώντας μπροστά στο ανέπαφο δέντρο.

Ο ίδιος πέρασε τέσσερις ημέρες στην πρώτη γραμμή της άμυνας, πηγαίνοντας στο δάσος από νωρίς το πρωί και φεύγοντας μόνο μετά τη δύση του ηλίου.

Μια ολόκληρη κοινότητα για ένα δέντρο

Περίπου 120 κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν στην προσπάθεια, ενώ εθελοντές ετοίμαζαν φαγητό για όσους έδιναν μάχη με τις φλόγες.

«Έτσι γίνονταν τα πράγματα παραδοσιακά. Όταν υπήρχε φωτιά, καλούσαν την κοινότητα, όλοι συγκεντρώνονταν και μάχονταν για να τη σβήσουν», είπε ο Χαβιέρ Γκαρσία.

Οι φλόγες τελικά σταμάτησαν πριν από το δάσος με τις καστανιές, αν και έκαψαν τον γειτονικό πευκώνα.

Στην περιοχή, καπνοί εξακολουθούσαν να υψώνονται από το καψαλισμένο έδαφος, ενώ τρία άλογα έβοσκαν σε ένα μικρό κομμάτι βλάστησης που γλίτωσε από τη φωτιά.

Η φωτιά που απείλησε την Άβιλα

Η πυρκαγιά ήταν μία από τις σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια.

Ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου κοντά στην πόλη Μπουργκοόντο, στην επαρχία της Άβιλα, και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας.

Συνολικά, οι δασικές πυρκαγιές έκαψαν περίπου 770.000 στρέμματα γης και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

«Ο σημαντικότερος θησαυρός μας»

Ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, Αρτούρο Βάρας, απέδωσε τη διάσωση του δάσους με τις καστανιές κυρίως στους ίδιους τους κατοίκους.

Όπως είπε, οι ντόπιοι έθεσαν τις γνώσεις, το κουράγιο, την ενέργεια και τον χρόνο τους στην υπηρεσία αυτής της προσπάθειας.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι γνωρίζουν καλά το ανάγλυφο της περιοχής. «Ξέρουν πού να πάνε και πού όχι και βρήκαν τον τρόπο για να σώσουν την καστανιά, τον σημαντικότερο θησαυρό μας», ανέφερε.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και ηλικιωμένοι, που άνοιξαν δρόμο μέσα στο δάσος και σε έδαφος με απότομη κλίση.

«Όλοι ήθελαν να πάνε, όλοι ήθελαν να βοηθήσουν», είπε ο δήμαρχος.

Ένα δάσος που περιμένει ξανά τους επισκέπτες

Το δάσος με τις καστανιές της Κοιλάδας Ιρουέλας είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες, κυρίως το φθινόπωρο.

Μετά τη μάχη των κατοίκων, ο «Αμπουέλο» παραμένει όρθιος. Για το Ελ Τιέμπλο, η διάσωσή του δεν ήταν απλώς μια νίκη απέναντι στη φωτιά, αλλά μια πράξη προστασίας της μνήμης, της ταυτότητας και της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.