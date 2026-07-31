Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα παίρνει πλέον ευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς Γαλλία και Πορτογαλία ανακοινώνουν ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορά τους με την Ισπανία, μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα.

Σύμφωνα με το AP, περίπου 60.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε 24 ώρες, ενώ οι περισσότεροι επέστρεψαν λίγο αργότερα στο Μαρόκο, με τις ισπανικές αρχές να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός της τραγωδίας βαραίνει. Σύμφωνα με νεότερες αναφορές, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα, ενώ περισσότεροι από 48.300 είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Γαλλία αυξάνει δραστικά τις δυνάμεις στα σύνορα

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε ότι αυξάνεται ο αριθμός των αστυνομικών και χωροφυλάκων που αναπτύσσονται εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία.

Όπως ενημέρωσε μέσω X, από σήμερα οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και με ενισχυμένη επιτήρηση από drones.

Από το Σάββατο, οι ενισχύσεις θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας σε 334 τον αριθμό των αστυνομικών και χωροφυλάκων που αναπτύσσονται εκτάκτως, επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως.

Ο Νουνιές ανέφερε επίσης ότι τρία αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, ενώ θα αυξηθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία.

Η γαλλική αντίδραση εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Ο Guardian σημειώνει ότι η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει πολιτικές διαιρέσεις στην ΕΕ, ενώ η Γαλλία έχει ήδη κινηθεί προς αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.

Η Πορτογαλία ενισχύει ελέγχους, αλλά δεν αναστέλλει τη Σένγκεν

Στη Λισαβόνα, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θέλει να ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, ιδίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Υπάρχουν λόγοι να ενισχύσουμε την παρουσία των δυνάμεων της τάξης στον έλεγχο των συνόρων», ανέφερε ο Μοντενέγκρο, συνδέοντας την απόφαση με τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αναγκαία την αναστολή των κανόνων της Σένγκεν.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν», είπε, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση είναι σοβαρή» αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να αποκατασταθεί με ελεγχόμενο τρόπο.

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν σε συντονισμό με τις ισπανικές υπηρεσίες, ενώ το ακροδεξιό Chega ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για επαναφορά ελέγχων στα χερσαία σύνορα Πορτογαλίας – Ισπανίας.

Ιταλία και Σένγκεν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Η κρίση έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για τη Σένγκεν. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά, για έναν μήνα, τις ρυθμίσεις ελεύθερης μετακίνησης με την Ισπανία, επικαλούμενη τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση συμφώνησε με το Παρίσι να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα γαλλοϊταλικά σύνορα, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν πιθανές δευτερογενείς μετακινήσεις.

Η συζήτηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η Θέουτα και η Μελίγια έχουν ιδιαίτερο καθεστώς. Παρότι συνδέονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, διατηρούνται ειδικοί έλεγχοι στις μετακινήσεις από τους δύο ισπανικούς θύλακες προς την υπόλοιπη Ισπανία και τον χώρο Σένγκεν.

Η Μαδρίτη ζητά ενότητα

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην διχαστούν από την κρίση.

«Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Σάντσεθ έχει χαρακτηρίσει τη μαζική είσοδο στη Θέουτα «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», ενώ σύμφωνα με τον Guardian απέδωσε τη μαζική κινητοποίηση και σε φήμες που φέρονται να διακινήθηκαν από διακινητές γύρω από πρόσφατη απόφαση του ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις άμεσες επιστροφές.

Γιατί η Θέουτα προκαλεί ευρωπαϊκό συναγερμό

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε μαζική είσοδος στον ισπανικό θύλακα μετατρέπεται άμεσα σε ευρωπαϊκό ζήτημα.

Η κρίση των τελευταίων ημερών έχει ήδη οδηγήσει σε επιστροφές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων προς το Μαρόκο, σε ενίσχυση των ισπανικών δυνάμεων στη Θέουτα, αλλά και σε προληπτικά μέτρα από γειτονικές χώρες της Ιβηρικής και της δυτικής Ευρώπης.

Η Γαλλία επιλέγει αυστηρότερους ελέγχους με αστυνομικούς, χωροφύλακες, drones και αεροσκάφη. Η Πορτογαλία ενισχύει την επιτήρηση στα νότια σύνορα, αποφεύγοντας όμως προς το παρόν τη συζήτηση για αναστολή της Σένγκεν. Η Ιταλία, αντίθετα, έχει ήδη κινηθεί προς προσωρινή αναστολή των ρυθμίσεων ελεύθερης μετακίνησης με την Ισπανία.

Με τη Θέουτα να παραμένει στο επίκεντρο και τον αριθμό των νεκρών να έχει φτάσει τους 57, η κρίση εξελίσσεται σε σοβαρή δοκιμασία για την ευρωπαϊκή πολιτική στα σύνορα, τη συνεργασία με το Μαρόκο και τη συνοχή του χώρου Σένγκεν.