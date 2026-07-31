Η μαζική είσοδος χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, έχει προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στα σύνορα της Ευρώπης με την Αφρική. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Η Θέουτα αποτελεί μία από τις δύο μόνο πόλεις της αφρικανικής ηπείρου που ανήκουν επίσημα στην Ευρώπη. Εδώ και χρόνια, χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν να εισέλθουν στην πόλη, είτε σκαρφαλώνοντας στον συνοριακό φράχτη ύψους περίπου έξι μέτρων είτε φτάνοντας διά θαλάσσης, αναζητώντας καλύτερες οικονομικές προοπτικές.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών ήταν τέτοιας έκτασης ώστε η Ισπανία προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, ενώ η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για ανεπαρκή έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης.

Γιατί η Θέουτα αποτελεί σημείο-κλειδί για τη μετανάστευση

Η Θέουτα είναι μια χερσόνησος μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων στις βόρειες ακτές του Μαρόκου και προστατεύεται από διπλό συνοριακό φράχτη, καθώς και από ισχυρή παρουσία της ισπανικής αστυνομίας και παραστρατιωτικών δυνάμεων.

Μαζί με τη Μελίγια, τη δεύτερη αυτόνομη ισπανική πόλη που βρίσκεται ανατολικότερα στην ίδια ακτογραμμή, αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Για τον λόγο αυτό, οι δύο πόλεις αποτελούν διαχρονικά βασικές πύλες εισόδου για μετανάστες που επιδιώκουν να περάσουν στην Ευρώπη, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το Μαρόκο.

Το 2021 περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα της Θέουτα μέσα σε δύο ημέρες. Έναν χρόνο αργότερα, τουλάχιστον 23 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μαζικής απόπειρας εισόδου στη Μελίγια, ενώ πολλοί ακόμη έχουν πνιγεί επιχειρώντας να φτάσουν στις ισπανικές ακτές.

Οι μετανάστες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να εισέλθουν στη Θέουτα, όπως αναφέρουν οι New York Times. Κάποιοι κολυμπούν παρακάμπτοντας τον φράχτη, άλλοι χρησιμοποιούν μικρά παράνομα σκάφη από το Μαρόκο, ενώ οι περισσότεροι επιχειρούν να τρέξουν προς τον φράχτη, να τον σκαρφαλώσουν ή να τον κόψουν με ειδικά εργαλεία. Συχνά γίνονται αντιληπτοί από αισθητήρες κίνησης και τις δυνάμεις ασφαλείας που επιτηρούν την περιοχή από πύργους παρακολούθησης.

Τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες

Περίπου 1.500 μετανάστες είχαν ήδη περάσει στη Θέουτα τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, την Πέμπτη ο Ισπανός κυβερνητικός αξιωματούχος Φερνάντο Ροδρίγκεθ Κοντρέρας δήλωσε ότι ενδέχεται να πέρασαν τα σύνορα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινή εκτίμηση η οποία δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί.

Εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια εισόδου στη Θέουτα.

Η ισπανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι αποστέλλει στρατιωτικές μονάδες για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, αυξάνει την αεροπορική και ναυτική υποστήριξη και αναπτύσσει ομάδες δυτών για περιπολίες στη θαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρθηκε να στηρίξει την Ισπανία μέσω της Frontex, της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Γιατί η κρίση έχει πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις

Η κατάσταση στα σύνορα της Θέουτα αποτελεί εδώ και χρόνια βασική πηγή πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Ισπανίας, αλλά και σημείο τριβής στις σχέσεις της χώρας με το Μαρόκο.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επιδιώξει να παρουσιάσει την Ισπανία ως μια χώρα που υποδέχεται μετανάστες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ισπανόφωνους μετανάστες από τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, η πολιτική του στη Θέουτα έχει δεχθεί επικρίσεις τόσο από συντηρητικούς και αντιμεταναστευτικούς πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι τον κατηγορούν για ανεπαρκή φύλαξη των συνόρων, όσο και από οργανώσεις που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών και καταγγέλλουν τις αυστηρές πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι επικριτές της κυβέρνησης από τη δεξιά απέδωσαν τη νέα μαζική είσοδο μεταναστών στο σχέδιο της κυβέρνησης να προσφέρει δυνατότητα νομιμοποίησης σε παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην Ισπανία.

«Αυτή είναι μια εισβολή», δήλωσε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι ενθαρρύνει σκόπιμα την είσοδο των μεταναστών, τους οποίους χαρακτήρισε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, εγκληματίες, βιαστές και πιθανούς ψηφοφόρους της αριστεράς.

Από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι ο μεγάλος αριθμός παράτυπων διελεύσεων δεν αποτελεί μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής που επιδιώκει να εφαρμόσει.

Οι σχέσεις Ισπανίας – Μαρόκου στο επίκεντρο

Η Μαδρίτη επιδιώκει να διατηρεί στενή συνεργασία με το Μαρόκο, καθώς θεωρεί καθοριστικής σημασίας τη συμβολή του στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Ισπανία.

Μετά το μεγάλο κύμα διελεύσεων του 2021, Ισπανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν υποστηρίξει ότι το Μαρόκο χρησιμοποιούσε τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών ως διαπραγματευτικό μέσο, επιδιώκοντας οικονομικά και πολιτικά ανταλλάγματα από τη Μαδρίτη.

Λίγες ώρες μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών εκείνη τη χρονιά, η Ισπανία ενέκρινε οικονομική βοήθεια ύψους 30 εκατ. ευρώ προς το Μαρόκο για την ενίσχυση της αστυνόμευσης των συνόρων.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης δεν είχε γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη νέα συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων στη Θέουτα. Αναλυτές εκτιμούσαν ότι ήταν ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, επισημαίνοντας πάντως ότι το Μαρόκο ενδέχεται να δυσαρεστήθηκε από την πρόσφατη προσπάθεια της Ισπανίας να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Αλγερία.