Ένας 46χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έπειτα από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας στην οδό Δημητρίου Μιχαλά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι τον ανέσυραν από τον φωταγωγό και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο μοτοσικλέτες ταχείας επέμβασης. Οι διασώστες παρείχαν στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης πολυτραυματία.

Ακολούθως, ο 46χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε αιμοδυναμικά σταθερή κατάσταση, όπου νοσηλεύεται.