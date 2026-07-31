Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μία από τις σφοδρότερες αεροπορικές εκστρατείες μέχρι σήμερα, με στόχο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που επικαλείται το CBS News. Όπως αναφέρεται, τα πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε συζήτηση οι επιχειρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών αγορών τη Δευτέρα, λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει ενημερωθεί για τα σχέδια και βρίσκεται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική εντολή για την έναρξη των επιθέσεων.

Εφόσον πραγματοποιηθεί κοινή επιχείρηση, αυτή θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Ισραήλ σε πολεμικές επιχειρήσεις, τις οποίες είχε αναστείλει κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που είχε μεσολαβήσει με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον. Από την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης και την επανέναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων στις αρχές Ιουλίου, το Ιράν δεν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι το Ισραήλ «δεν γνωρίζει να έχει ληφθεί απόφαση για την επανέναρξη πλήρους κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, ούτε έχει δεχθεί σχετικό αίτημα να συμμετάσχει σε στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν».

Το σχέδιο στρατιωτικών πληγμάτων συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου Τραμπ στο Καμπ Ντέιβιντ την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες. Μία από τις ίδιες πηγές ανέφερε ότι ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, οι οποίοι ασχολούνται με πολιτικά ζητήματα, εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Κάποια στιγμή θα πουν: “Δεν αντέχουμε άλλο”.»

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επανέναρξης της διπλωματικής διαδικασίας, απάντησε: «Νομίζω ότι απλώς θέλουμε να νικήσουμε».

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται ενεργειακές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστήρια.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο ίδιο μέσο: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν και το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο όσο βρίσκεται εκείνος στην προεδρία».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να σχολιάσει πιθανούς στόχους πριν από την τελική απόφαση του προέδρου.

«Το Υπουργείο Πολέμου είναι πλήρως προετοιμασμένο και έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές του προέδρου ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρώην Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η στόχευση ενεργειακών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του ιρανικού στρατού να παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες και να ασκεί αποτελεσματικά τη διοίκηση της χώρας.

Κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο τελευταίος παρουσίασε τρία πιθανά σενάρια για τη συνέχιση του πολέμου, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλήγματα που θα επικεντρώνονταν στις χερσαίες οδούς ανεφοδιασμού του Ιράν. Ο Νετανιάχου είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Αμερικανός αξιωματούχος υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει γέφυρες που χρησιμοποιούνταν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολιτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Παράλληλα, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου συζητήσεις στις ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο διακοπής της ηλεκτροδότησης στην Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να ληφθεί οριστική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social πως για κάθε επίθεση εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία ιρανική γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.