Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Ali Al Salem, στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας πως καταστράφηκαν δύο υπόστεγα όπου φυλάσσονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Ο ισχυρισμός διατυπώθηκε μέσω ανακοίνωσης του IRGC, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Σε αυτήν επισημαίνεται ακόμη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές «κατοχικές και λεηλατικές δυνάμεις».