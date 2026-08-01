Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο, λίγες ώρες αφότου οι ουκρανικές αρχές είχαν σημάνει συναγερμό για επικείμενη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην ουκρανική πρωτεύουσα κατέγραψε τις εκρήξεις, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

🙏 Currently, 10 people have been injured in the capital as a result of the enemy attack. All the wounded are in hospitals — Mayor Klitschko.



Russia launched up to 30 missiles of various types at Kyiv.



At least 3 dead are known. Another 10 are injured, all of them in hospital. pic.twitter.com/UTkF6j7trD — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 1, 2026

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε πως ακούστηκε σειρά τουλάχιστον δέκα ισχυρών εκρήξεων, που ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.

03:50 a Russian missile struck roughly 1km/ 1.5km from our location.



We were among the first on the scene. No emergency services had arrived.



Around 20 missiles appear to have hit the Kyiv area over several hours. We are documenting what we can from the ground however one… pic.twitter.com/0Ee3EVsrLF — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) August 1, 2026

«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο υφίσταται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος Κλίτσκο, στη 01:36. Μια ώρα και δέκα λεπτά αργότερα, επικαλούμενος ακόμη «προκαταρκτικές» πληροφορίες, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και κατόπιν για άλλους 12 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε 6ώροφο ακίνητο στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενώ κατά την ίδια πηγή υπήρξαν ζημιές και φωτιές και σε άλλες συνοικίες.

🚨 Kyiv came under another massive Russian missile attack.



According to Ukrainian authorities, up to 30 missiles of various types were launched at the capital, including KN-23, Iskander-M, Tsirkon, and possibly S-400 missiles.



Residential neighborhoods were hit. Apartment… pic.twitter.com/8mcRJWEcGK — zharynka (@tak_ya_anna) August 1, 2026

Η πηγή αυτή κήρυξε τον συναγερμό λήξαντα στις 02:47.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά τους στην Ουκρανία με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα αυτά, που οξύνθηκε περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Το Κίεβο ελπίζει να μπορέσει να παράγει πυραύλους του είδους στο έδαφός της, όπως διαβεβαίωσε πως θα ενέκρινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιουλίου, ωστόσο δεν έχει λάβει ως σήμερα άδεια της κατασκευάστριας.

Heavy fire in Kyiv following another Russian aerial attack, with approximately 25 Iskander/Tsirkon missiles launched at the Ukrainian capital thus far tonight.



A residential building in the Shevchenkivskyi district of Kyiv was seriously damaged, and there are reports about… pic.twitter.com/aQT6lSTX6h — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 31, 2026

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν τις επιδρομές τους κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών πόλεων ενίοτε πολύ μακριά από τα σύνορα, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές, ιδιαίτερα πετρελαϊκές κι επιμελητειακές.