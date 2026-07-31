Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος αν θα επιτρέψει τελικά στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, κρίσιμους για την άμυνα του Κιέβου.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στους Financial Times, ο Τραμπ επεσήμανε ότι «δεν είμαι σίγουρος» αν η Ουάσινγκτον θα δώσει άδεια στην Ουκρανία για την κατασκευή των πυραύλων αυτών, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι που εξετάζουμε».

«Είναι ένα εξαιρετικό όπλο και (…) πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί σε ποιον δίνουμε άδεια. Στην πραγματικότητα δεν δίνουμε άδεια (για την παραγωγή) εξοπλισμού», εξήγησε.

Στις αρχές Ιουλίου, ο Τραμπ, από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε υποσχεθεί να δώσει στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Στη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

«Ο πρόεδρος κι εγώ συζητήσαμε αναφορικά με την παροχή άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν», σημείωσε ο Ζελένσκι στο Χ μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η άμυνα έναντι των βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτισθούν, αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» του Κιέβου, καθώς η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της. Μόνο τα αμερικανικά συστήματα Patriot είναι ικανά να καταρρίπτουν τους πυραύλους αυτούς, αλλά η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε αναχαιτιστικούς πυραύλους PAC-3. Η έλλειψη επιδεινώθηκε μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους FT ότι είναι επικεντρωμένος στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι δύο απεσταλμένοι του – ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ – θα επισκεφθούν τη χώρα τις επόμενες ημέρες μετά από πολύ καιρό.

«Για να το θέσω απλά: θέλουμε να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας», τόνισε ο Τραμπ. «Δεν κοιτάζω τους πυραύλους, κοιτάζω την ειρήνη», πρόσθεσε.