Προειδοποίηση προς τους πολίτες του Παναμά να σταθμίσουν τις συνέπειες ενδεχόμενης συμμετοχής στον πόλεμο στην Ουκρανία απηύθυνε η ρωσική διπλωματία, στον απόηχο δημοσιευμάτων περί στρατολόγησης Παναμέζων στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η παναμαϊκή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι τουλάχιστον 20 υπήκοοι της χώρας έχουν πάρει μέρος στην ένοπλη σύρραξη αυτή, τόσο στις τάξεις του στρατού της Ουκρανίας, όσο και σε αυτές του στρατού της Ρωσίας, κι ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς έχει σκοτωθεί, ενώ άλλοι αγνοούνται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά, ορισμένοι από τους ανθρώπους αυτούς «γνώριζαν ακριβώς ότι στρατολογούνταν για να πάνε στα μέτωπα του πολέμου, ωστόσο άλλοι εξαπατήθηκαν εξαιτίας ψευδών υποσχέσεων για απασχόληση».

«Όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν δεν θα βρεθούν σε μια “χολιγουντιανή υπερπαραγωγή”, ούτε σε ένα “σαφάρι στην έρημο του Ιράκ”», σχολίασε ο Ρώσος πρεσβευτής, Κονσταντίν Γκαβρίλοφ, σε επιστολή του, απευθυνόμενος στους πολίτες της χώρας όπου υπηρετεί, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω λογαριασμών της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται για μία από τις πιο βίαιες ένοπλες συγκρούσεις του 21ου αιώνα, στην οποία χρησιμοποιούνται σύγχρονα και προηγμένα οπλικά συστήματα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλος αριθμός θυμάτων», τόνισε.

Ο Κονσταντίν Γκαβρίλοφ θύμισε πως στη χώρα του είναι νόμιμο αλλοδαποί να εντάσσονται οικειοθελώς στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά διέψευσε πως η ρωσική πρεσβεία διαδραματίζει ρόλο ενδιάμεσου σε στρατολογικά ζητήματα.

«Η Ρωσία δεν υποστηρίζει μεθόδους απάτης ούτε τις χρειάζεται για τη στρατολόγηση εθελοντών», διαβεβαίωσε.

Το ΥΠΕΞ του Παναμά ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ζήτησε επανειλημμένα από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη χώρα πληροφορίες για την κατάσταση υπηκόων της.

Η παναμαϊκή εισαγγελία από την πλευρά της ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνες, έπειτα από καταγγελίες συγγενών πως οι δικοί τους στρατολογήθηκαν με απάτη, κάτι που έχει αναφερθεί και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.