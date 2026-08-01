Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο Παύλος Παντελίδης του Παναθηναϊκού, προκειμένου να αποκατασταθεί ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην ποδοκνημική.

Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στο Κορωπί, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του κόρνερ.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/7) επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς διαπιστώθηκαν συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, χωρίς να υπάρχει κάταγμα στην κνήμη.

Αμέσως μετά οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, Διονύση Χίσσα, μαζί με τον γιατρό της ομάδας, Χάρη Λάλο.

Η εκτιμώμενη διάρκεια της αποθεραπείας του κυμαίνεται από τέσσερις έως έξι μήνες, με την πορεία της αποκατάστασης να παρακολουθείται διαρκώς. Με τα σημερινά δεδομένα, ο στόχος είναι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στις αρχές του 2027.

Από τις πρώτες στιγμές μετά τον τραυματισμό του, ο Παντελίδης είχε στο πλευρό του τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ενώ σύσσωμος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού του εξέφρασε τη στήριξή του και τις ευχές για ταχεία επιστροφή στα γήπεδα.